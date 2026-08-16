Türkan Kayır kimdir, hangi partiden? Türkan Kayır nereli, kökeni ne?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’den Şırnak İdil Belediye Başkanı seçilen ve ardından partisinden ihraç edilerek görevini bağımsız sürdüren Türkan Kayır, AK Parti’ye katıldı. Peki, Türkan Kayır kimdir? Türkan Kayır nereli, kökeni ne? Detaylar haberimizde.

TÜRKAN KAYIR KİMDİR?

Türkan Kayır, Şırnak’ın İdil ilçesinde doğan ve 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri ile birlikte aktif siyasette öne çıkan bir belediye başkanıdır. 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti’nin İdil Belediye Başkan adayı olarak yarışan Kayır, 7 bin 909 oy alarak yüzde 71,27’lik oranla seçimi kazandı.

Kayır’ın siyasi kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri ise Aralık 2024’te DEM Parti’den ihraç edilmesi oldu. İhraç kararının ardından belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüren Kayır, daha sonra AK Parti’ye katıldı. AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen programda rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takmasıyla birlikte siyasi kariyerine AK Parti çatısı altında devam etti.

Kayır’ın siyasi geçmişinin yanı sıra İdil ile olan bağı da biyografisinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. 1972 yılında İdil’de doğan Kayır, ilk ve orta öğrenimini ilçede tamamladı; lise eğitimini ise Almanya’da sürdürdü. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan Kayır, evli ve üç çocuk annesidir.

TÜRKAN KAYIR NERELİ, KÖKENİ NE?

Türkan Kayır, Şırnak’ın İdil ilçelidir. 1972 yılında İdil’de dünyaya gelen Kayır’ın çocukluk ve ilk eğitim yılları da ilçede geçti. İlk ve ortaokul eğitimini İdil’de tamamladıktan sonra lise eğitimi için Almanya’ya gitti.

Kayır, Süryani kökenlidir. İdil, tarihsel olarak farklı toplulukların bir arada yaşadığı çok kültürlü yapısıyla bilinen bir ilçedir.

Kayır’ın kökenine ilişkin kamuya açık biyografik bilgilerde öne çıkan unsur Süryani kimliğidir. Bunun dışında aile geçmişi veya soyuna ilişkin ayrıntılı bilgiler kamuya açık kaynaklarda yer almamaktadır.

TÜRKAN KAYIR KAÇ YAŞINDA?

Türkan Kayır 1972 doğumludur. Doğum yeri Şırnak’ın İdil ilçesidir.

31 MART 2024 SEÇİMLERİNDE TÜRKAN KAYIR'IN İDİL BAŞKANLIĞI

Türkan Kayır’ın aktif siyasi yaşamındaki en önemli gelişme 31 Mart 2024 yerel seçimleri oldu. DEM Parti adayı olarak İdil Belediye Başkanlığı için yarışan Kayır, toplam 7 bin 909 oy aldı ve yüzde 71,27 oy oranına ulaştı. Böylece İdil Belediye Başkanı seçildi.

İdil’de seçimin ikinci sırasında AK Parti adayı İkbalhan Haznedar yer aldı. Haznedar 2 bin 215 oy ve yüzde 19,96 oy oranında kaldı. Seçimde HÜDA PAR, CHP, Zafer Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer adaylar da yarıştı.

Seçim sonuçları açısından bakıldığında Kayır ile en yakın rakibi arasındaki oy farkı oldukça belirgin oldu. İdil’de toplam 57 sandığın tamamı açılırken 18 bin 795 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde 12 bin 55 oy kullanıldı.