CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında adı geçen iş insanı Turgut Koç, son günlerde kamuoyunun en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Hakkında yer alan iddialar ve yürütülen soruşturma süreci nedeniyle Koç’un Çağlayan Adliyesi’nde yeniden ifade vereceği yönündeki haberler gündemin odağına yerleşmiş durumda. Peki, Turgut Koç kimdir, ne iş yapıyor? Turgut Koç kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TURGUT KOÇ KİMDİR?

Turgut Koç, iş dünyasında faaliyet gösterdiği belirtilen ve son dönemde siyasi iddialarla gündeme gelen bir isimdir. Özellikle CHP’nin 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen Koç, bazı iddialarda “kasa” olarak anıldığı yönündeki haberlerle kamuoyuna yansımıştır.

TURGUT KOÇ NE İŞ YAPIYOR?

Turgut Koç’un iş insanı olduğu ve çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu belirtilmektedir. Basına yansıyan bilgilere göre Koç’un, farklı sektörlerde şirket bağlantıları ve ticari ilişkiler üzerinden faaliyet yürüttüğü iddia edilmektedir.

Ayrıca soruşturma dosyasına yansıdığı öne sürülen iddialarda, Koç’un bazı şirket satın alımları ve belediyelerle ilişkili ihaleler üzerinden gelir elde ettiği yönünde beyanlar bulunmaktadır. Bu iddialar kapsamında, elde edilen kazançların belirli siyasi isimlerle paylaşıldığı da ileri sürülmüştür.

TURGUT KOÇ KAÇ YAŞINDA?

Turgut Koç’un yaşıyla ilgili kamuoyuna açık kaynaklarda net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

TURGUT KOÇ NERELİ?

Turgut Koç’un doğum yeri veya memleketi hakkında kamuya açık ve doğrulanmış bilgiler sınırlıdır.

CHP 38. OLAĞAN KURULTAY SORUŞTURMASINDA TURGUT KOÇ İDDİALARI

CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma sürecinde Turgut Koç’un verdiği ek ifadeler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır. İddialara göre Koç, kurultay sürecinde bazı delegelerle temas kurulduğunu, bu temaslarda para transferleri ve siyasi vaatlerin gündeme geldiğini öne sürmüştür.

Basına yansıyan iddialar arasında:

Bazı delegelere para gönderildiği

Oy karşılığında siyasi destek sağlandığı

Belediye başkanlığı gibi vaatlerin gündeme geldiği

Kurultay sürecinde bazı organizasyonel yönlendirmeler yapıldığı

gibi başlıklar yer almaktadır.

Ayrıca oy verme sürecine ilişkin bazı görüntü ve uygulamalara dair iddialar da soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürülmüştür. Tüm bu beyanlar, soruşturma makamları tarafından değerlendirilmeye devam etmektedir.