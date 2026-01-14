Haberler

Tunceli okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler "Tunceli okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Tunceli'de okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. TUNCELİ VALİLİĞİ'nden gelecek kar tatili açıklaması yakından takip edilirken, son dakika gelişmeleri eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini netleştirecek.

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 14 Ocak Çarşamba günü için "Tunceli okullar tatil mi, okul yok mu?" sorusu merak edilirken, gözler TUNCELİ VALİLİĞİ tarafından yapılacak resmi kar tatili açıklamasına çevrildi.

TUNCELİ HAVA DURUMU
Tunceli'de Soğuk Hava ve Kar Etkili Olacak

Tunceli'de kış koşulları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte gece saatlerinde kar yağışı ve soğuk hava bekleniyor. Hissedilen sıcaklık -14 dereceye kadar düşebilir, özellikle açık alanlarda ve yollarda dikkatli olunması gerekiyor.

Saatlik Hava Durumu

• Salı 21.00–24.00: Kar yağışlı, sıcaklık -4°C, hissedilen sıcaklık -4°C, rüzgâr hızı saatte 12 km.

• Çarşamba 00.00–09.00: Çok bulutlu, sıcaklıklar -14°C ile -8°C arasında olacak, rüzgâr 10–16 km/saat hızında esecek.

• Çarşamba 09.00–24.00: Gün boyunca hava çok bulutlu, sıcaklıklar -5 ile -14°C, rüzgâr hızı 10–12 km/saat arasında değişecek.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Tunceli'de önümüzdeki günlerde soğuk hava etkili olacak, kar yağışı Çarşamba günü gece saatlerinde görülecek.

• 14 Ocak Çarşamba: Soğuk, en düşük -11°C, en yüksek -4°C

• 15 Ocak Perşembe: Soğuk, en düşük -17°C, en yüksek -7°C

• 16 Ocak Cuma: Soğuk, en düşük -15°C, en yüksek -4°C

• 17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük -8°C, en yüksek -3°C

• 18 Ocak Pazar: Soğuk, en düşük -14°C, en yüksek -6°C

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi:

