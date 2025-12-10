Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kat penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, yeni gözaltılarla farklı bir boyut kazandı. Savcılık talimatıyla haklarında gözaltı kararı verilen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Yalova'ya getirildi. Peki, Tuğyan Ülkem Gülter neden gözaltına alındı? Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma makamları, şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından evde bulunan kişilere ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, olay gecesi evde Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun bulunduğu tespit edildi.

Savcılık, şüphelilerin olayın hemen ardından hızla İstanbul'a geçmeleri ve yurt dışına çıkış hazırlığı yaptıklarının belirlenmesi üzerine haklarında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda iki şüpheli valizleriyle birlikte yakalandı. Aynı adreste bulunan 17 yaşındaki İrem isimli genç de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yakalanan üç kişi, Yalova'ya getirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından emniyet birimlerine teslim edilerek ifadeleri alınmaya başlandı. Soruşturmanın, elde edilen deliller doğrultusunda genişletildiği öğrenildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER KİMDİR?

Tuğyan Ülkem Gülter, ünlü şarkıcı Güllü ile müzik yapımcısı Gürol Gülter'in kızıdır. 1998 yılında dünyaya gelen Tuğyan Ülkem, çocukluğunu ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirmiştir. Kamuoyunda zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve annesiyle olan ilişkisine dair haberlerle gündeme gelmiştir.

Tuğyan Ülkem'in ailesi, 1990'lı yıllarda müzik sektöründe aktif olan bir çevreden gelmektedir. Annesi Güllü, arabesk ve fantezi müzikte tanınmış bir isimdir. Babası Gürol Gülter ise özellikle 90'larda yapımcılık faaliyetleriyle bilinir. Tuğyan'ın Tuğberk Yağız adında 2000 doğumlu bir erkek kardeşi vardır.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER NERELİ?

Hakkında kamuya yansıyan bilgiler, Tuğyan Ülkem Gülter'in İstanbul doğumlu olduğunu ve yaşamının büyük bölümünü burada geçirdiğini göstermektedir. Aile geçmişine ya da kökenine dair net bir açıklama bulunmasa da bilinen en güçlü bilgi, ailesinin uzun yıllardır İstanbul'da yaşadığıdır.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER KAÇ YAŞINDA?

Tuğyan Ülkem Gülter, 1998 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

3 ŞÜPHELİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu ve 17 yaşındaki İrem, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolüne götürüldü. Kontrollerin ardından üç şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin olay gecesine ilişkin telefon kayıtları, mesajlaşmaları ve evdeki izler üzerinde kriminal inceleme yürütülüyor. Ayrıca şüphelilere madde kullanımına yönelik testlerin de uygulandığı öğrenildi.

Emniyet birimlerinin, tüm bulgular ışığında olayı çok yönlü olarak ele aldığı; şarkıcı Güllü'nün ölümünün "kaza mı, ihmal mi, yoksa olası bir başka suç unsuru mu" olduğu sorusuna yanıt aradığı belirtiliyor.