Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı otelde gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gözaltı sürecinin ardından Gençlik Merkezi'nde de arama yapılırken çok sayıda dijital materyal ve resmi evraka el konuldu. Peki, Tuğçe Güney kimdir? Tuğçe Güney neden tutuklandı? İşte soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler...

TUĞÇE GÜNEY KİMDİR?

Tuğçe Güney, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Gençlik Merkezi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sosyal medya paylaşımlarında "baba" diye hitap etmesiyle de gündeme gelen Güney, Böcek'in tutuklanmasının ardından Antalya Gençlik Merkezi ve Genç Antalya Gönüllüleri Programı Birim Sorumlusu görevine getirildi.

Kamuoyunda son günlerde adı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında yaşanan gelişmelerle yeniden gündeme geldi.

TUĞÇE GÜNEY NEDEN TUTUKLANDI?

Tuğçe Güney, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında Güney'in Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine ekipler tarafından kaldığı otele operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Tuğçe Güney, sorgulanmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Güney, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇLİK MERKEZİ'NDE ARAMA YAPILDI

Tuğçe Güney hakkında verilen gözaltı kararının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Parkı içerisinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda merkezde bulunan;

Bilgisayarlar,

Güvenlik kamerası kayıtları,

Hard diskler,

Resmi evraklar

inceleme kapsamında el konulan materyaller arasında yer aldı.

MARMARİS'TEKİ OPERASYONUN DETAYLARI

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında Tuğçe Güney'in Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine KOM ekipleri tarafından kaldığı otele operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Güney, Antalya'ya götürülerek emniyette sorgulandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Tuğçe Güney hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklama kararı verildi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Tuğçe Güney'in gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla birlikte soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi.

Soruşturma kapsamında Gençlik Merkezi'nde yapılan aramalarda bilgisayarlar, güvenlik kamerası kayıtları, hard diskler ve resmi evraklara el konulurken, Tuğçe Güney ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, soruşturma kapsamında resmi makamlar tarafından paylaşılan gelişmelerle sınırlı bulunuyor.