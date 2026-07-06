Trump ankara ya geldi mi? Trump Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Abd Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret, kamuoyunun gündemindeki en önemli başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Zirve öncesinde hem diplomatik hazırlıklar hem de güvenlik tedbirleri yoğun şekilde sürdürülürken, Trump'ın ziyaret programı ve beraberinde gelecek heyete ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı.

TRUMP ANKARA'YA GELDİ Mİ?

Paylaşılan programa göre Donald Trump, 7 Temmuz 2026 Salı günü Ankara'da olacak.

Ziyaret programı kapsamında Trump'ın ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmesi bekleniyor. Anıtkabir ziyaretinin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmesi planlanıyor.

Trump'ın Ankara programı, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında şekillenirken, başkentte diplomatik temaslar ve güvenlik hazırlıkları da yoğun şekilde devam ediyor.

Ziyaret Programında Öne Çıkan Başlıklar

Donald Trump'ın 7 Temmuz 2026 Salı günü Ankara'da olması bekleniyor.

İlk durağının Anıtkabir olması planlanıyor.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

Programın devamında NATO Zirvesi kapsamındaki temaslarını gerçekleştirmesi bekleniyor.

TRUMP TÜRKİYE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Paylaşılan resmi programa göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti 7 Temmuz 2026 Salı günü başlayacak.

Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretin 7-8 Temmuz tarihlerini kapsadığı belirtilirken, Trump'ın hem zirve programına katılması hem de ikili diplomatik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ziyaret öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri artırılırken, organizasyon kapsamında hazırlıkların hız kazandığı bildiriliyor.

Ayrıca ABD Başkanı'nın beraberinde gelecek yaklaşık bin kişilik heyetin ise Trump'tan önce Ankara'ya ulaşacağı ifade ediliyor.

TRUMP HANGİ OTELDE KALACAK?

Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde en fazla merak edilen konulardan biri de konaklayacağı otel oldu.

Başkentte gündeme gelen iddialara göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da Marriott Oteli'nde konaklayacağı öne sürülüyor.

Ancak kamuoyuna yansıyan bilgilerde bu konuya ilişkin yer alan ifade, söz konusu bilginin iddia niteliğinde olduğuna işaret ediyor. Resmî makamlar tarafından Trump'ın konaklayacağı otele ilişkin herhangi bir doğrulama paylaşılmış değil.

Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda Ankara'da en çok konuşulan iddia, Trump'ın Marriott Oteli'nde konaklayacağı yönünde bulunuyor.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİNDE ANKARA'DA HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI

7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik ve organizasyon hazırlıkları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Zirve kapsamında çok sayıda yabancı heyetin Türkiye'ye gelmesi beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da program kapsamında Ankara'da temaslarda bulunacağı bildiriliyor.

Hazırlıklar çerçevesinde güvenlik planlamaları, diplomatik koordinasyon ve lojistik çalışmaların ilgili kurumlar tarafından yürütüldüğü belirtilirken, yaklaşık bin kişilik ABD heyetinin de günler öncesinden Ankara'da olacağı ifade ediliyor.

Donald Trump'ın 7 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak Ankara programında Anıtkabir ziyareti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme ve NATO Zirvesi kapsamındaki temasların yer alması bekleniyor.