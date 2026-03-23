Trump açıklaması SON DAKİKA! Trump ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası askeri operasyonları 5 gün ertelediğini açıkladı. Açıklama, Orta Doğu'da giderek tırmanan gerilim ve Basra Körfezi ile Hürmüz Boğazı'ndaki potansiyel tehlikelerin ardından geldi. Peki, Trump ne dedi? Detaylar...

Trump, ABD ve İran'ın son 2 gün içinde yürüttüğü yapıcı görüşmelerin ardından, Savunma Bakanlığı'na İran'ın enerji santrallerine yapılacak herhangi bir saldırının ertelenmesi talimatını verdiğini belirtti. ABD ile İran arasındaki gerilim, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlamış ve 24. gününde devam ederken, Trump'ın açıklaması bölgedeki tansiyonu bir süreliğine düşürme potansiyeli taşıyor.

TRUMP NE DEDİ?

Trump, önceki gün yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde, herhangi bir tehdit olmaksızın, Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek."

Ancak Trump saatler sonra, yürütülen diplomatik görüşmelerin olumlu ilerlemesi üzerine geri adım attı ve şunları ekledi:

"Bildirmek isterim ki, Amerika Birleşik Devletleri ve İran, son 2 gün içinde Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızı tam ve kapsamlı bir şekilde çözme konusunda çok iyi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdi. Bu derin, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin içeriği ve üslubu doğrultusunda –ki bu görüşmeler hafta boyunca devam edecek–, Savunma Bakanlığı'na, İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askerî saldırının, süren toplantı ve görüşmelerin başarılı olması kaydıyla, 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim."

İRAN'DAN SERT YANIT: BASRA KÖRFEZİ VE HÜRMÜZ BOĞAZINA MAYIN DÖŞERİZ

Tahran yönetimi ise Trump'ın tehditlerine karşı gecikmeden yanıt verdi. İran Savunma Konseyi'nin açıklamasına göre, İran kıyılarına veya adalarına yönelik herhangi bir saldırı girişimi, Basra Körfezi'ndeki tüm geçiş noktalarının deniz mayınlarıyla kapatılmasıyla sonuçlanacak.

Konseyin bildirisine göre:

Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi fiilen ulaşıma kapanabilir.

1980'li yıllarda sınırlı sayıda deniz mayının temizlenememesi, olası mayınlamanın uzun süreli etkileri olacağına işaret ediyor.

Savaş dışı ülkelerin geçişi yalnızca İran ile koordinasyon halinde mümkün olacak.

Ülke genelindeki tüm askeri güçler liderlik emri doğrultusunda hareket edecek ve direniş hazır olacak.

Bu açıklama, olası askeri müdahale senaryolarında bölgedeki riskleri ve lojistik zorlukları gözler önüne seriyor.

48 SAAT VERMİŞTİ

Trump, ilk açıklamasında İran'a 48 saatlik süre tanımış ve Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazlarsa büyük çaplı saldırılar yapılacağını belirtmişti. Ancak diplomatik görüşmelerin ardından, bu süreyi ve tehditleri geçici olarak ertelediğini duyurdu.