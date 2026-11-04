TRT Tabii ücretli mi, ücretsiz mi? TRT Tabii paralı mı?

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tabii platformunda bazı içerikler ücretsiz olarak izlenebilirken bazı içerikler Premium üyelik gerektiriyor. Türk takımlarının TRT 1'de yayınlanan maçları ise ücretsiz olarak izlenebiliyor. İşte tabii'nin ücretlendirmesine dair merak edilenler.

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

tabii, kısmen ücretli bir platform. Platformdaki bazı içerikler ücretsiz olarak izlenebiliyor, bazı içerikler ise Premium üyelik gerektiriyor.

TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ?

TRT 1 ve TRT Spor gibi ücretsiz kanallarda yayınlanan karşılaşmalar, tabii üzerinden abonelik gerektirmeden izlenebiliyor. Bu nedenle Fenerbahçe Liverpool maçı gibi TRT 1'de yayınlanan Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi maçları, tabii'de de ücretsiz olarak takip edilebiliyor. Platformda ücretsiz bir hesap oluşturarak belirli içeriklere erişim sağlanabiliyor.

TRT TABİİ PARALI MI?

tabii Spor kanallarına özel olarak verilen Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek için Premium üyelik gerekiyor. Yani TRT 1'de yayınlanmayan, yalnızca tabii Spor kanallarında yer alan karşılaşmalar ücretli.

TABİİ PREMİUM ÜCRETİ NE KADAR?

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelik için yıllık taahhüt gerekmiyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor. Güncel fiyat ve ödeme koşulları, platformun ödeme ekranında yer alıyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI TABİİ'DE ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, Fenerbahçe Liverpool maçı TRT 1 ekranlarında yayınlandığı için tabii üzerinden de ücretsiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak.