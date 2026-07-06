TRT 1 CANLI İZLE (MEKSİKA İNGİLTERE) TRT 1 HD kesintisiz Meksika İngiltere Dünya Kupası maçı donmadan nasıl izlenir?

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MEKSİKA - İNGİLTERE CANLI İZLE!

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Meksika ile İngiltere, çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkarken milyonlarca futbol tutkunu karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. "Meksika - İngiltere maçı hangi kanalda?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Canlı nereden izlenir?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte dev maçın yayın bilgileri ve TRT 1 canlı yayın detayları...

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak Meksika - İngiltere mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler karşılaşmayı televizyon yayınının yanı sıra TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden de takip edebilecek.

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meksika ile İngiltere arasındaki kritik Son 16 Turu karşılaşması, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 03.00'te başlayacak. Kazanan takım Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıracak.

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Estadio Banorte Stadyumu'nda oynanacak. Turnuvanın en kritik karşılaşmalarından biri olması beklenen mücadelede iki ekip de tur atlamak için sahaya çıkacak.

TRT 1 CANLI YAYIN İLE MAÇ NASIL İZLENİR?

Meksika - İngiltere karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'i uydu yayını, dijital yayın platformları ve resmi internet yayını üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V (Dikey)ğ• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

Uydu alıcısındaki frekans bilgilerinin güncel olması, TRT 1 yayınlarının sorunsuz şekilde izlenebilmesi için önem taşıyor.

TRT 1 HANGİ PLATFORMLARDA İZLENEBİLİR?

TRT 1, Türkiye'de birçok yayın platformu üzerinden izleyicilere ulaşıyor. Kanal bilgileri ise şu şekilde:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Bunun yanı sıra TRT 1, Türksat uydusu ve resmi internet yayını üzerinden de canlı ve kesintisiz olarak izlenebiliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL BİLETİ İÇİN KRİTİK MÜCADELE

Meksika ile İngiltere arasında oynanacak Son 16 Turu karşılaşması, Dünya Kupası'nın en çok merak edilen eşleşmeleri arasında yer alıyor. Meksika taraftar desteğini arkasına alarak sürpriz yapmak isterken, İngiltere ise favori kimliğiyle çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşmalar arasında bulunuyor.