TRT 1 Canlı izle! Fenerbahçe Liverpool full HD donmadan TRT 1 kesintisiz nasıl izlenir?

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TRT 1 HD, Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapıyor. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabiliyor. İşte Fenerbahçe Liverpool maçını TRT 1'den kesintisiz izlemenin yolları.

TRT 1 CANLI NASIL İZLENİR?

TRT 1, uydu alıcısı, dijital platformlar ve internet üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. İnternet üzerinden izlemek isteyenler, TRT'nin dijital platformu tabii'yi ya da TRT 1'in resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü kullanabiliyor.

TRT 1 HD FREKANSI NE?

TRT 1 HD, Türksat 4A uydusu üzerinden şu değerlerle yayın yapıyor:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 HD FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Uydu alıcısının menüsünden "Kanal Arama" ya da "Kurulum" bölümünü açın.

Manuel arama seçeneğini seçin ve uydu olarak Türksat 4A'yı belirleyin.

Frekans 11794, polarizasyon Dikey (V), sembol oranı 30000 ve FEC 3/4 değerlerini girin.

Aramayı başlatın. Arama tamamlandığında TRT 1 HD kanal listenize eklenecektir.

TRT 1 DONMADAN NASIL İZLENİR?

İnternet üzerinden izlerken görüntünün donmaması için güçlü ve kesintisiz bir internet bağlantısı kullanılması öneriliyor. Mümkünse kablolu bağlantı tercih edilmeli, aynı ağda yoğun veri kullanan diğer cihazlar kapatılmalı. Uydu yayınında ise yoğun yağışın sinyali zayıflatabileceği göz önünde bulundurulmalı. "Sinyal yok" uyarısı alan izleyiciler otomatik kanal araması ya da TKGS güncellemesi yapabilir.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

D Smart: 26. kanal

Digiturk: 23. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te başlayacak.