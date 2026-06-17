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TRT 1 CANLI İZLE: Arjantin Cezayir hangi kanalda? Arjantin Cezayir maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

TRT 1 CANLI İZLE: Arjantin Cezayir hangi kanalda? Arjantin Cezayir maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
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TRT 1 canlı izle! Arjantin Cezayir maçı hangi kanalda belli oldu. Arjantin Cezayir maçına dakikalar kaldı. Maç öncesi Arjantin Cezayir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arjantin Cezayir maçını hangi kanal veriyor? İşte Arjantin Cezayir maçı yayın bilgisi!

TRT 1 canlı izle! Arjantin Cezayir maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arjantin Cezayir maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arjantin Cezayir maçını hangi kanal veriyor? İşte Arjantin Cezayir maçı yayın bilgisi!

ARJANTİN CEZAYİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin Cezayir maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Arjantin Cezayir maçını güncel frekans bilgileri ile TRT Spor'dan canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

ARJANTİN CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Arjantin Cezayir maçı bugün saat 04.00'te başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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