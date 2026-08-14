Futbolda transfer döneminin sona ereceği tarih, liglere ve ülkelere göre farklılık gösteriyor. Süper Lig’de transfer yapmak isteyen kulüplerin belirlenen son tarihe kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, transfer dönemi ne zaman sona eriyor, yaz transfer sezonu hangi gün kapanacak? İşte transfer döneminin sona ereceği tarih ve merak edilen detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemleri takvimi, Süper Lig başta olmak üzere profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerin kadro planlaması açısından önem taşıyor. Yaz transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Futbolseverler ise transfer döneminin ne zaman sona ereceğini ve kulüplerin yeni oyuncularını kadrolarına katmak için son tarihin hangi gün olduğunu araştırıyor.

2026-2027 sezonu öncesinde transfer piyasasında hareketlilik devam ederken, kulüplerin transfer ve tescil işlemlerini belirlenen tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor. TFF'nin açıkladığı takvime göre yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece takımlar, bu tarihe kadar yeni transferlerini gerçekleştirebilecek.

YAZ TRANSFER DÖNEMİ 4 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu için açıkladığı transfer ve tescil takvimine göre yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Kulüpler, bu tarihe kadar kadrolarını güçlendirmek amacıyla yeni oyuncularla anlaşarak gerekli transfer ve tescil işlemlerini tamamlayabilecek.

Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımların kadro yapılanmalarında da önemli ölçüde son aşamaya gelinmiş olacak. Özellikle transferin son günlerinde kulüplerin yaptığı hamleler, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği "Transfer dönemi ne zaman sona eriyor?" sorusunun yanıtı belli oldu. TFF tarafından açıklanan resmi takvime göre 2026-2027 sezonu yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Kulüpler, transfer ve tescil işlemlerini bu tarihe kadar gerçekleştirebilecek.

Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala takımların eksik bölgelerine takviye yapıp yapmayacağı ve son günlerde hangi transferlerin gerçekleşeceği futbol gündeminin önemli başlıkları arasında yer alacak.