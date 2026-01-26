Milyonlarca taraftarın arama motorlarında en çok sorguladığı "Transfer dönemi ne zaman bitiyor 2026?" sorusu, takımların kadro planlamalarındaki son rötuşlar için geri sayımı başlattı.

2026 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sezon başında ilan edilen takvime göre, 2 Ocak 2026 Cuma günü başlayan "İkinci Transfer ve Tescil Dönemi", 6 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek günü gece yarısı itibarıyla sona erecektir. Kulüplerin, yeni takviyelerini lisans kaydı altına alabilmeleri için bu tarihe kadar tüm evrak işlerini tamamlaması gerekmektedir.

Cuma gecesi saat 23.59'dan sonra yapılan hiçbir işlem, TFF tarafından geçerli sayılmayacak ve takımlar kadrolarını sezonun geri kalanı için bu tarihte dondurmuş olacaktır.

Süper Lig'in devleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için 6 Şubat tarihi sadece bir takvim yaprağı değil, sezonun kaderini belirleyen bir eşik anlamını taşıyor. Ara transfer döneminin bitişine sayılı günler kala, takımlar eksik bölgelerini tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyor.

AVRUPA İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TRANSFER TAKVİMİ FARKI

Transfer döneminin bitiş tarihleri, ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Genellikle Avrupa'nın "Beş Büyük Ligi" (İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa) kış transferini 31 Ocak itibarıyla kapatmaktadır.

Türkiye'nin transfer penceresinin 6 Şubat'a kadar açık kalması, Süper Lig kulüpleri için stratejik bir avantaj yaratmaktadır. Avrupa'da transferin kapanmasının ardından boşa çıkan veya kadro dışı kalan yıldız oyuncuların Türkiye'ye gelme ihtimali bu süreçte oldukça yükselmektedir. Bu durum, Türk kulüplerinin son saniye "fırsat transferleri" yapmasına olanak tanıyor.

TRANSFERİN SON GÜNLERİNDE TARAFTARI NELER BEKLİYOR?

Haber siteleri ve sosyal medya mecralarında her yıl olduğu gibi bu yıl da "faks cihazı" ve "yetişmeyen lisans" hikayeleri gündemi meşgul edebilir. 6 Şubat Cuma günü mesai bitimiyle başlayacak olan o meşhur hareketlilikte; uçak takiplerinden, havaalanı bekleyişlerine kadar büyük bir kaos ve heyecan yaşanması bekleniyor.

• KAP bildirimleri: Kulüplerin borsaya yaptığı açıklamalar.

• Sağlık kontrolleri: Oyuncuların İstanbul'a varış anları.

• Lisans işlemleri: TFF binasındaki yoğun evrak trafiği.

KULÜPLERİN LİSANS ÇIKARMA SÜRECİ VE KURALLAR

Bir transferin resmiyet kazanması için sadece oyuncuyla anlaşmak yeterli değil. TFF'nin belirlediği "Harcama Limitleri" dahilinde hareket edilmesi gerekiyor. Kulüpler, belirlenen bütçeleri aşmaları durumunda oyuncu satsalar dahi yeni isimlere lisans çıkaramama riskiyle karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu nedenle 6 Şubat'a kadar olan süreçte sadece "gelenler" değil, bütçe yaratmak adına "gidenler" de büyük önem taşıyor.