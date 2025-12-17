Haberler

Trabzonspor elendi mi, Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi (Trabzonspor Alanyaspor)?

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk hafta heyecanı Trabzon'da yaşandı. Trabzonspor ile Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği mücadele sonrası bordo-mavili takımın kupadaki durumu merak konusu oldu. Karşılaşmanın ardından "Trabzonspor kupaya veda etti mi?" sorusu futbolseverler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun açılış haftasında Corendon Alanyaspor'u sahasında ağırladı. Bu kritik maçın sonucuyla birlikte bordo-mavililerin turnuvadaki geleceği gündeme geldi. Peki, Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi, Alanyaspor karşısında aldığı sonuç ne anlama geliyor?

TRABZONSPOR- CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı 17 Aralık Çarşamba günü oynanıyor. Papara Park'taki karşılaşma, Mehmet Türkmen'in düdüğüyle, saat 20.30'da başladı.

TRABZONSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk karşılaşması kapsamında oynanan Trabzonspor-Alanyaspor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Trabzonspor : Onuralp, Pina, Serdar, Batagov, Arif, Ozan, Bouchouari, Cihan, Augusto, Olaigbe, Sikan

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, İbrahim, Makouta, Baran, Efecan, Güven, Ogundu

TRABZONSPOR ELENDİ Mİ?

Trabzonspor elenmedi. 3 maçın sonunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki akibeti belli olacak.

Trabzonspor A grubunda ilk 2 ye girerse gruptan çıkıyor. Eğer 2. olursa Ziraat Türkiye Kupası'nın 3 grubundaki 3.'lerden en iyi ilk 2 3.'den birisi olması gerekiyor.

A GRUBU PUAN DURUMU:

title