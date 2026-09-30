Trabzonspor Başkanı bahis oynadı mı, Ertuğrul Doğan bahis oynadı mı? Ertuğrul Doğan hangi maçlara bahis oynadığı iddia ediliyor?

Türk futbolunda uzun süredir gündemde olan bahis soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında açıklanan isimler arasında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da yer alıp almadığı merak konusu oldu. Doğan'ın konuya ilişkin açıklama yapıp yapmadığı ve sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği de futbol kamuoyunun gündeminde. Ertuğrul Doğan bahis oynadı mı, hakkında nasıl bir süreç başlatıldı? İşte ayrıntılar…

TFF BAHİS SORUŞTURMASINDA YENİ AŞAMA

TFF, uzun süredir devam eden bahis incelemesi kapsamında kulüp idarecilerine yönelik kapsamlı bir disiplin süreci başlattı. Federasyonun açıklamasına göre 2026-2027 sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son beş yıl içinde yöneticilik yapmış ve görev süresince bahis oynadığı belirlenen 448 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sevklerin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi kapsamında ve 30 Eylül 2026 itibarıyla tedbirli olarak yapıldığı bildirildi.

ERTUĞRUL DOĞAN DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Açıklanan listede en çok dikkat çeken isim Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu. Soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda Doğan, görevde bulunduğu dönemde bahis oynadığı gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi. Bordo-mavili kulüpten Doğan ile birlikte toplam 13 yönetici PFDK'ya sevk edildi.

DÖRT BÜYÜKLERDEN 31 YÖNETİCİ LİSTEDE

TFF'nin açıkladığı listede Süper Lig'in dört büyük kulübünden de çok sayıda yönetici yer aldı. Dört büyükler arasında en fazla isim 13 yöneticiyle Trabzonspor'dan çıkarken, Beşiktaş'tan 10, Galatasaray'dan 5 ve Fenerbahçe'den 3 yönetici disipline sevk edildi. Böylece dört büyük kulüpten toplam 31 idareci soruşturma kapsamında PFDK'lık oldu.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

PFDK sevkinin ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sessizliğini bozdu. Yöneticilikte dokuzuncu yılını geçirdiğini hatırlatan Doğan, ortada kasıtlı bir durum bulunmadığını savundu. Geçmişte açılmış bir bahis hesabının olduğunu ancak bu hesabın daha önce kapatıldığını belirten Doğan, konuyla ilgili gerekli makamlara bilgi verdiğini ifade etti. Doğan ayrıca TFF'nin geçmişte bu tür konularda bilgilendirme yaptığını, ancak yöneticilerin bu kapsamda bilgilendirilmediğini öne sürdü.

PFDK KARARI BEKLENİYOR

Bahis soruşturması kapsamında başlatılan disiplin sürecinde gözler şimdi PFDK'ya çevrildi. Kurulun, sevk edilen yöneticilerin dosyalarını inceleyerek kararını açıklaması bekleniyor. Ertuğrul Doğan hakkındaki nihai karar da PFDK'nın değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.