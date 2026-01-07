Trabzon Valisi kim oldu? Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre çok sayıda ilin valisi değişti. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Trabzon iline yeni vali atandı. Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin ile ilgili merak edilenler. Peki, Yeni Trabzon Valisi Tahir Şahin nereli, kaç yaşında? Trabzon Valisi kim oldu?

TRABZON VALİ ATAMASI YAPILDI!

İşte kararname:

TRABZON VALİSİ TAHİR ŞAHİN KİMDİR?

Sayın Valimiz Tahir ŞAHİN aslen Kayserili olup, 1977 yılında Adana'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Adana' da tamamladı.

2001 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Kaymakamlık sınavını kazanarak, kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Sırasıyla Samsun-Ayvacık, Ardahan-Posof, Muş-Varto, Çanakkale-Lapseki, Gaziantep-Şahinbey ve İstanbul-Kağıthane ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı.

10 Ağustos 2023 tarihinde 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kilis Valiliği görevine atanan Vali ŞAHİN, evli ve iki çocuk babasıdır.