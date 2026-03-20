Trabzon bayram namazı saat kaçta? 2026 DİYANET Trabzon bayram namazı saati!
Trabzon bayram namazı saati 2026! Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabahı Trabzon bayram namazı saati 2026 Diyanet bayram namazı saatleri ile merak ediliyor. Trabzon bayram namazı ne zaman, saat kaçta belli oldu. Bayram namazı saat kaçta Trabzon ili için Diyanet bayram namazı vakitleri ile netleşti. 20 Mart 2026 Ramazan Bayram namazı Trabzon ili için kaçta? İşte Trabzon bayram namazı saati!
Trabzon bayram namazı saat kaçta 2026 yılı için belli oldu. Trabzon bayram namazı saati belli olmasının ardından vatandaşlar bayram sabahı için alarmlarını Trabzon bayram namazı vakti saatine göre kurmaya başladı. Trabzon bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet Trabzon bayram namazı saati...
TRABZON BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Trabzon bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı: 06.56
Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29, Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31, İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.