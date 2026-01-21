Toreira Atletico Madrid'de oynadı mı, ne zaman oynadı?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa arenasındaki kritik eşleşmeler öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de Uruguaylı yıldızın geçmişi oldu. Arama motorlarında en çok aratılan "Lucas Torreira Atletico Madrid'de oynadı mı, ne zaman oynadı?" soruları, oyuncunun kariyerindeki İspanya durağını yeniden gündeme taşıdı. İşte Torreira'nın Madrid serüveni ve Diego Simeone yönetiminde yaşadığı o unutulmaz sezonun detayları...

LUCAS TORREIRA ATLETICO MADRID MACERASI NE ZAMAN BAŞLADI?

Lucas Torreira'nın kariyerindeki Atletico Madrid sayfası, 2020-2021 sezonunda açıldı. O dönem İngiliz devi Arsenal'in kadrosunda bulunan başarılı orta saha oyuncusu, daha fazla forma şansı bulmak ve kendisini ispatlamak amacıyla İspanya'nın yolunu tuttu.

5 Ekim 2020 tarihinde Arsenal'den Atletico Madrid'e kiralık olarak transfer olan Torreira, teknik direktör Diego Simeone'nin "savaşçı" ruhuna uygun yapısıyla dikkat çekti. Uruguaylı futbolcu, Madrid ekibinde 5 numaralı formayı sırtına geçirerek La Liga'nın sert ve disiplinli futboluna adım attı.

MADRID'DE GEÇEN ŞAMPİYONLUK SEZONU VE İSTATİSTİKLER

Torreira'nın Atletico Madrid'deki dönemi, kulüp tarihi açısından oldukça görkemli bir döneme denk geldi. 2020-2021 sezonunda Real Madrid ve Barcelona gibi devleri geride bırakarak La Liga Şampiyonu olan Atletico Madrid kadrosunun önemli bir parçasıydı.

Maç Sayısı : Torreira, Atletico Madrid formasıyla toplamda 26 resmi maça çıktı.

Lig Performansı: La Liga'da 19 karşılaşmada görev alırken, takımın savunma direncine büyük katkı sağladı.

Gol ve Asist: Kırmızı-beyazlı formayla 1 gol atan yıldız oyuncu, aynı zamanda 1 asistlik katkı verdi.

Her ne kadar ilk 11'in değişilmez ismi olmasa da, Simeone'nin özellikle maçların ikinci yarılarında savunmayı sağlama almak ve orta saha baskısını artırmak için başvurduğu ilk isimlerden biri oldu.

DIEGO SIMEONE VE TORREIRA: URUGUAYLI RUHUNUN BULUŞMASI

Atletico Madrid denilince akla gelen ilk isim olan teknik direktör Diego Simeone, Torreira için dönüm noktalarından biriydi. "Cholo" lakaplı teknik adamın hırslı, pes etmeyen ve rakibi boğan oyun tarzı, Torreira'nın oyun karakteriyle tam anlamıyla örtüşüyordu.

Torreira, İspanya'da geçirdiği bu bir yıllık sürede taktiksel disiplin ve alan savunması konularında büyük gelişim gösterdi. Bugün Galatasaray'da izlediğimiz o "her topa atlayan" ve sahanın her yerinde olan Torreira'nın temellerinin bir kısmı da Madrid'deki bu sert eğitim sürecinde atıldı.

ATLETICO MADRID'DEN AYRILIŞ VE SONRASI

2020-2021 sezonunun sonunda kira sözleşmesi biten Lucas Torreira, Atletico Madrid'e veda ederek Arsenal'e geri döndü. Ancak İspanya'da kazandığı şampiyonluk madalyası, onun kariyerindeki en büyük başarılardan biri olarak kayıtlara geçti. Madrid macerasının ardından Fiorentina'ya kiralanan ve oradaki başarılı performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, nihayetinde Galatasaray'a transfer olarak sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline geldi.

ESKİ TAKIMINA KARŞI: TORREIRA İÇİN DUYGUSAL RANDEVU

Bugün Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında eski takımı Atletico Madrid'e rakip olan Torreira için bu karşılaşmalar sadece bir maç değil, aynı zamanda eski dostlarla bir hesaplaşma niteliği taşıyor. Koke, Gimenez ve Jan Oblak gibi eski takım arkadaşlarına karşı vereceği mücadele, sahadaki tansiyonu daha da artırıyor.

Lucas Torreira, Atletico Madrid'de 2020-2021 sezonunda kiralık olarak oynadı ve İspanya şampiyonluğu yaşayarak kariyerine altın bir imza attı.