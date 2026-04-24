TOKİ taksitleri sabit mi, artıyor mu, erken kapatma var mı?
TOKİ’den ev sahibi olan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında aylık ödemelerin seyri geliyor. Ev bütçesini planlamak isteyen hak sahipleri, "TOKİ taksitleri sabit mi, artıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor.
Sosyal konut hamlesiyle ev sahibi olan binlerce kişi için 2026 yılı ödeme takvimi netleşti. Taksitlerini yatırmaya hazırlanan vatandaşlar, "Toki taksitleri artıyor mu?" endişesini taşırken, idarenin uyguladığı altı aylık periyotlar halindeki artış sistemi dikkat çekiyor.
TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?
Toki projelerinin büyük bir çoğunluğunda taksitler sabit değildir. Sosyal konut projelerinde (2+1 ve 3+1 daireler) borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yıl belirli oranlarda güncellenir. Ancak bazı özel "orta gelir" veya "peşin ödeme" kampanyalarında nadiren sabit taksitli seçenekler sunulabilir. Standart bir TOKİ sözleşmesinde alıcılar, değişken bir ödeme planına imza atmaktadır.
TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?
TOKİ taksitlerindeki artış rastgele yapılmaz. Bu artışlar, sözleşmede yer alan hükümlere göre yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) gerçekleştirilir. Artış oranları belirlenirken şu kriterler esas alınır:
Memur Maaş Artış Oranı: En temel referans kaynağıdır.
TÜFE (Enflasyon): Bazı durumlarda enflasyon verileri de göz önünde bulundurulur.
Genellikle o dönemki memur maaş artış oranı ne ise, kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler o oranda artırılır. Örneğin; Temmuz ayında memur maaşlarına %15 zam yapılmışsa, TOKİ taksitlerine de benzer bir oranda güncelleme gelir.
BORÇ BAKİYESİ VE GÜNCELLEME SİSTEMİ
TOKİ ödeme sisteminde sadece taksitler değil, toplam borç bakiyesi de güncellenir. Yani bankaya olan toplam borcunuz sabit bir rakam üzerinden eksilmez; her altı ayda bir kalan borcunuza da ilgili artış oranı uygulanır. Bu sistem, dar gelirli vatandaşın başlangıçta çok düşük taksitlerle (kira öder gibi) eve girmesini sağlarken, ödemelerin yıllar içinde enflasyona karşı değerini korumasını amaçlar.
SABİT ÖDEME ŞANSI VAR MI?
Eğer TOKİ'ye olan borcunuzu sabit hale getirmek istiyorsanız, önünüzde tek bir seçenek bulunmaktadır: Borç Kapatma Kampanyaları.
TOKİ, her yıl düzenli olarak borcunu erken kapatıp tapusunu hemen almak isteyenlere %25 civarında indirim imkanı sunar. Bu kampanyalardan yararlanarak borcun tamamını kapattığınızda, gelecekteki artışlardan etkilenmemiş olursunuz.
TAKSİT ÖDEMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Taksitlerinizi her ayın son gününe kadar ilgili banka şubesine yatırmanız gerekir.
Geciken ödemeler için sözleşmede belirtilen oranda gecikme faizi uygulanır.
Üst üste 3 taksit ödenmediği takdirde idarenin sözleşmeyi feshetme hakkı doğar.
TOKİ ödemelerinizdeki güncel artış oranlarını ve kalan borç miktarınızı e-Devlet üzerinden "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut/İşyeri Takibi" sayfasından detaylıca inceleyebilirsiniz.