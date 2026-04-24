TOKİ taksitleri sabit mi, artıyor mu, erken kapatma var mı?

Sosyal konut hamlesiyle ev sahibi olan binlerce kişi için 2026 yılı ödeme takvimi netleşti. Taksitlerini yatırmaya hazırlanan vatandaşlar, "Toki taksitleri artıyor mu?" endişesini taşırken, idarenin uyguladığı altı aylık periyotlar halindeki artış sistemi dikkat çekiyor.

TOKİ TAKSİTLERİ SABİT Mİ?

Toki projelerinin büyük bir çoğunluğunda taksitler sabit değildir. Sosyal konut projelerinde (2+1 ve 3+1 daireler) borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yıl belirli oranlarda güncellenir. Ancak bazı özel "orta gelir" veya "peşin ödeme" kampanyalarında nadiren sabit taksitli seçenekler sunulabilir. Standart bir TOKİ sözleşmesinde alıcılar, değişken bir ödeme planına imza atmaktadır.

TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?

TOKİ taksitlerindeki artış rastgele yapılmaz. Bu artışlar, sözleşmede yer alan hükümlere göre yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) gerçekleştirilir. Artış oranları belirlenirken şu kriterler esas alınır: