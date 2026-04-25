TOKİ sözleşme ne zaman imzalanır, sözleşme tarihi ne zaman?

Yeni bir yuva sahibi olma hayaliyle kura çekilişini kazanan binlerce kişi için şimdi de "Toki sözleşme tarihi ne zaman açıklanacak, imza süreci başladı mı?" heyecanı başladı. Toplu Konut İdaresi'nin projeye özel olarak yayımladığı satış duyuruları kapsamında netleşen imza tarihleri; konut tipine, blok numarasına ve projenin bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterebiliyor. Ziraat Bankası veya Halkbank aracılığıyla yürütülen bu resmi sürecin detaylarını, ödeme planlarını ve sözleşme tarihini sorgulama yöntemlerini sizler için tek bir rehberde topladık.

TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK? İMZA VE ÖDEME TAKVİMİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde kura çekimleri heyecanla sürerken, hak sahibi olan vatandaşlar için en kritik aşamaya gelindi. TOKİ sözleşme imzalama süreci, konut belirleme kuralarının tamamlanmasının ardından idare tarafından ilan edilecek tarihlerde başlayacak. Hak sahipleri, kendilerine ayrılan blok ve dairelerin netleşmesiyle birlikte, belirlenen banka şubelerine giderek Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. İmzalar atılmadan önce TOKİ’nin resmi web sitesi ve SMS yoluyla yapacağı duyuruları takip etmek büyük önem taşıyor.

PEŞİNAT ÖDEMESİ VE TAKSİT DÖNEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Konut sahibi olmaya hak kazananlar için finansal süreç, sözleşme imzalama anında başlayacak. Proje kapsamında sunulan ödeme planının detayları şöyle:

• Peşinat Ödemesi: Konut bedelinin %10’u tutarındaki peşinat, sözleşme imzalama işlemleri sırasında ilgili banka şubelerine yatırılacak.

• Taksit Başlangıcı: Aylık ödemeler, sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden bir sonraki aydan itibaren başlayacak.

• Vade Seçeneği: Dar gelirli vatandaşların bütçesini sarsmamak adına tüm konutlarda 240 aya (20 yıl) varan vade imkanı sunulacak.

İSTANBUL SOSYAL KONUT ÖDEME PLANI: GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

İstanbul’daki yoğun talep ve maliyetler göz önünde bulundurularak megakente özel bir fiyatlandırma yapıldı. İstanbul’da konut sahibi olacaklar için tablo şu şekilde:

ANADOLU İLLERİ İÇİN ÖDEME KOŞULLARI VE TAKSİT TUTARLARI

İstanbul dışındaki 80 ilde inşa edilecek konutlarda daha erişilebilir fiyatlar dikkat çekiyor. Anadolu projelerinde hak sahibi olanlar için güncel rakamlar belirlendi:

• 55 m² 1+1 Daireler: 1 milyon 800 bin TL toplam fiyat, 180 bin TL peşinat ve aylık 6 bin 750 TL taksit.

• 65 m² 2+1 Daireler: 2 milyon 200 bin TL toplam fiyat, 220 bin TL peşinat ve aylık 8 bin 250 TL taksit.

• 80 m² 2+1 Daireler: 2 milyon 650 bin TL toplam fiyat, 265 bin TL peşinat ve aylık 9 bin 938 TL taksit.

SÖZLEŞME SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Hak sahiplerinin, sözleşme süreci başladığında ilan edilen banka şubesine şahsen başvurması gerekiyor. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanırken konutun tüm teknik detayları ve teslimat şartları bu metinde yer alacak. İdare, her proje bazında farklı takvimler uygulayabildiği için vatandaşların TOKİ Sosyal Konut Projesi duyuru sayfasını düzenli olarak kontrol etmesi, hak kaybı yaşanmaması adına kritik bir adım olacak.