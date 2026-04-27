TOKİ para iadesi nasıl alınır, TOKİ 5 bin TL ne zaman hesaba yatacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın yürüttüğü konut projelerinde başvuru ücretlerinin geri ödenmesine ilişkin detaylar araştırılıyor. Özellikle 5 bin TL’lik başvuru bedelinin ne zaman iade edileceği ve ödemelerin otomatik mi yoksa başvuru gerektirip gerektirmediği sıkça soruluyor. Yetkililerden gelen bilgilere göre, iade sürecinin bankalar aracılığıyla belirli bir takvim içinde tamamlanması beklenirken, hak sahipliği sonuçları da ödeme tarihlerini doğrudan etkiliyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

İstanbul'da büyük bir heyecanla takip edilen 100 bin sosyal konutun kura çekim süreci, üç günlük yoğun bir mesainin ardından resmen tamamlandı. Noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen çekilişlerle şanslı isimler belirlendi. Kura çekiminin fiziksel olarak sona ermesinin ardından, listelerin hukuki geçerlilik kazanması için noter onay süreci başlatıldı. Onaylanan kesin listeler, eş zamanlı olarak toki.gov.tr adresinde yayımlandı ve vatandaşların erişimine sunuldu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, kura sonuçlarını öğrenmek için yalnızca TOKİ'nin web sitesine bağlı kalmayacak. En güvenilir ve hızlı sorgulama yöntemi olan e-Devlet üzerinden de sonuçlar kontrol edilebilecek. Kullanıcılar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" hizmetini kullanarak asil veya yedek listede olup olmadıklarını anında görüntüleyebilecekler. İstanbul kuralarının bitişiyle beraber, 81 ilde süren dev kura takvimi de genel anlamda noktalanmış oldu.

İSTANBUL'DA BAŞVURU REKORU: KAÇ KİŞİ KURAYA GİRDİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde en yoğun talep beklendiği gibi İstanbul'dan geldi. 10 Kasım 2025'te başlayan başvuru sürecinde Türkiye genelinde 5 milyon 242 bin geçerli başvuru alınırken, bu rakamın 1 milyon 72 bin 660'ını tek başına İstanbul oluşturdu. 29 Aralık 2025’te Adıyaman’da başlayan maraton, 27 Nisan 2026'da İstanbul kuralarıyla sona ererken, ülke genelinde toplamda 506 bin 499 aile ev sahibi olma hakkı kazandı.

ZİRAAT BANKASI TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL YAPILIR?

Kura çekiminde adı çıkmayan adaylar için yatırdıkları başvuru bedellerinin geri ödeme süreci hemen başlatılıyor. Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yapan vatandaşlar, kura tarihini takip eden 5 iş günü içinde iadelerini alabiliyor. Ödemeler genellikle başvuru yapılan hesaba otomatik olarak aktarılıyor. Hesabı olmayan veya kartsız işlem yapan vatandaşlar ise kendilerine gelen bilgilendirme mesajının ardından herhangi bir Ziraat Bankası ATM'sinden "Kartsız İşlemler" menüsü üzerinden paralarını çekebiliyor.

HALKBANK TOKİ PARA İADE SÜRECİ VE ADIMLARI

Halkbank üzerinden başvuru sürecini tamamlayan ancak kurada ismi çıkmayan vatandaşlar için de benzer bir prosedür işliyor. Kura çekilişinden 5 iş günü sonra başlayan iade süreci; banka şubeleri, mobil bankacılık veya ATM'ler üzerinden yürütülebiliyor. ATM kullanacak olan vatandaşların "Kartsız İşlem" menüsüne giriş yapıp "TOKİ İade" sekmesini seçmeleri yeterli oluyor. İşlem sırasında güvenlik amacıyla T.C. kimlik numarası ve sisteme kayıtlı cep telefonu doğrulaması yapılması gerekiyor.