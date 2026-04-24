Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesinde kura heyecanı sürerken, sorgulama ekranında "Kayıt bulunamadı" uyarısı alanlar büyük bir merak içerisinde. Eğer sizin de TOKİ listesinde isminiz yoksa, bu durum başvurunuzun reddedildiği veya henüz sistemde güncellenmediği anlamına gelebilir. Peki, bu durumda başvuru bedeli iadesi nasıl alınır? İsim listesindeki hatalar için nereye başvurulur? TOKİ kura sonuçları ve liste eksiklikleri hakkındaki tüm merak edilenleri sizler için derledik.

TOKİ LİSTEDE İSMİM YOK, NE YAPMALIYIM? 2026 KURA SONUCU SORGULAMA VE İADE REHBERİ

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ederken, binlerce vatandaşın ortak sorusu: "TOKİ listede ismim yok, ne yapmalıyım?" Başvuru yapmasına rağmen sonuç ekranında adını göremeyenler için izlenmesi gereken yolları ve başvuru ücreti iade sürecini adım adım derledik.

TOKİ KURA LİSTESİNDE ADIM NEDEN ÇIKMIYOR?

Kura sonuç listesinde isminizin yer almamasının birkaç temel nedeni olabilir. Bu nedenleri kontrol ederek durumunuzu netleştirebilirsiniz:

Başvurunun Reddedilmesi: Başvuru şartlarından herhangi birini (gelir sınırı, ikamet süresi, üzerine kayıtlı taşınmaz vb.) taşımadığınız tespit edilmişse başvurunuz kura öncesinde iptal edilmiş olabilir.

Eksik Belge veya Bilgi: Başvuru sırasında verilen bilgilerin hatalı olması veya belgelerin eksikliği, isminizin kuraya dahil edilmemesine neden olur.

Sistem Yoğunluğu ve Güncelleme: e-Devlet veya TOKİ resmi sitesindeki yoğunluk nedeniyle isimler bazen geç güncellenebilir.

Yedek Liste Kontrolü: Sadece "Asil" listeye bakıyor olabilirsiniz; mutlaka "Yedek" listesini de kontrol edin.

TOKİ BAŞVURU DURUMU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İsminizin neden olmadığını anlamak için e-Devlet üzerinden detaylı sorgulama yapmanız gerekir:

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranızla giriş yapın.

Arama kısmına "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" yazın.

"Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama" veya "Hak Sahipliği Sorgulama" sekmesine tıklayın.

Burada başvurunuzun "Kabul Edildi", "Reddedildi" veya "Kuraya Katıldı" gibi durumlarını görebilirsiniz.

BAŞVURUSU LİSTEDE OLMAYANLAR İÇİN İTİRAZ SÜRECİ

Eğer şartları taşıdığınızdan eminseniz ve bir hata olduğunu düşünüyorsanız şu kanalları kullanabilirsiniz:

TOKİ İletişim Hattı: 444 86 54 (Alo TOKİ) numarasını arayarak durumunuz hakkında bilgi alabilir ve itiraz talebi oluşturabilirsiniz.

Resmi Dilekçe: TOKİ Başkanlığına veya başvuruyu yaptığınız banka şubesine yazılı dilekçe ile müracaat edebilirsiniz.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

Kurada ismi çıkmayan veya başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar, yatırdıkları 5.000 TL (veya proje bazlı belirlenen tutar) başvuru bedelini geri alabilirler.

Süre : İade işlemleri genellikle kura çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra başlar.

Banka Aracılığıyla : Başvuruyu hangi banka üzerinden (Ziraat Bankası veya Halkbank) yaptıysanız, o bankanın ATM’lerinden, mobil uygulamalarından veya şubelerinden T.C. kimlik kartınızla iadenizi alabilirsiniz.

Halkbank Online İade : Halkbank müşterileri, bankanın internet sitesindeki özel TOKİ iade ekranı üzerinden şubeye gitmeden paralarını geri alabilmektedir.

Önemli Not: İade edilecek IBAN numarasının mutlaka başvuru sahibine ait olması gerekmektedir. Başkasının adına iade talebi yapılamaz.

Haberimizdeki bilgiler TOKİ'nin 2026 yılı güncel duyuruları ve prosedürleri doğrultusunda hazırlanmıştır. En sağlıklı bilgi için TOKİ'nin resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.