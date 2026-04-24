İstanbul’da yürütülen TOKİ sosyal konut hamlesi, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında hem dar gelirli vatandaşlar hem de kiralık konut bekleyenler için kritik bir döneme girmiş durumda. Resmî açıklamalara göre süreç, kura çekilişlerinden başlayarak etap etap teslimatlara uzanan planlı bir takvimle ilerleyecek. Peki, TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek? TOKİ İstanbul 1+1, 2+1, 3+1 evlerin teslimat tarihi haberimizde.

TOKİ İSTANBUL KONUTLARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Yetkililerin verdiği bilgiye göre İstanbul’da 100 bin sosyal konut üretimi hedefleniyor. Süreç kapsamında başvuruların alınması, kura çekimi ve inşaat başlangıcı net bir takvimle duyuruldu. Buna göre:

İstanbul kura çekilişi: 25 Nisan 2026

Kura sonrası inşaat başlangıcı

Teslimat süreci: temeller atıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde

İlk teslimat hedefi: Mart 2027

Ayrıca süreç sadece satışa yönelik değil, aynı zamanda kiralık sosyal konut modelini de içeriyor. TOKİ tarafından uygun fiyatlı kiralık dairelerin de hayata geçirilmesi planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL 1+1, 2+1, 3+1 EVLERİN TESLİMAT TARİHİ

TOKİ İstanbul sosyal konut projesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 daire tipleri farklı aile yapılarına göre planlanmış durumda. Konut tiplerine göre kesin teslim tarihleri etap bazlı ilerleyecek olsa da, açıklanan genel çerçeve netlik kazanmış durumda.

Resmî takvime göre:

İlk teslimatlar: Mart 2027

Tüm konutların tamamlanma süreci: inşaat başlangıcından itibaren en geç 2 yıl

Etap etap teslim modeli uygulanacak

Bu kapsamda özellikle küçük metrekareli 1+1 dairelerin daha erken tamamlanması, 2+1 ve 3+1 konutların ise proje ilerleyişine göre sırayla teslim edilmesi bekleniyor. TOKİ’nin geçmiş projelerinde olduğu gibi burada da altyapı ve sosyal donatıların tamamlanmasıyla birlikte yaşam alanlarının kademeli olarak teslim edilmesi planlanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Recep Tayyip Erdoğan konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut üreteceğiz. Bunlardan 100 binini İstanbul'da inşa edeceğiz. İstanbul'da 100 bin konutun inşasının yanı sıra 15 bin konutu TOKİ eliyle uygun şartlarda vatandaşlarımıza kiralayacağız. Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlıyor. Kuraları Aralık ayında çekiyoruz. İlk teslimatı ise Mart 2027'de Allah'ın izniyle yapacağız. Şehirlerimizi aynı zamanda mahalle konaklarıyla da süsleyeceğiz.

Bu açıklama, projenin hem takvimini hem de kapsamını net biçimde ortaya koyuyor.