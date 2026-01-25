TOKİ GİRESUN konut kurası sonuçları listesi açıklandı mı? Giresun ile ilçe İSİM – SOYİSİM listesi açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projeler kapsamında bugüne kadar 20'den fazla şehirde yaklaşık 500 bin konut için kura işlemleri tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi. Yetkililer, kura sürecinin mart ayı sonuna kadar 81 ilin tamamında tamamlanmasını hedefliyor. Ocak ayı kura programında yer alan illerden biri olan Giresun'da da konut sahibi olma heyecanı yaşanıyor. Bu noktada "2026 TOKİ Giresun kura çekimi sonuçları açıklandı mı?" sorusu öne çıkıyor. İşte Giresun TOKİ kura sonuçlarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI VE KURA DETAYLARI

Bugün gerçekleştirilecek kura çekiminde Giresun genelindeki birçok proje için hak sahipleri belirlenecek. İlçe ve beldelere göre kura kapsamına alınan konut sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Bulancak'ta 100 konut,

Bulancak Kovanlık Beldesi'nde 63 konut,

Çamoluk'ta 63 konut,

Çanakçı'da 150 konut,

Doğankent'te 50 konut,

Espiye'de 100 konut,

Görele'de 100 konut,

Güce'de 100 konut,

Keşap'ta 80 konut,

Şebinkarahisar'da 120 konut,

Tirebolu'da 100 konut,

Yağlıdere'de ise 100 konut için kura çekimi yapıldı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekiminin ardından sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan "Kura Sonuçları" bölümünden görüntülenebilecek. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile bireysel sorgulama yaparak asil ya da yedek durumlarını öğrenebilecek.

İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Giresun merkezi ve ilçelerine ait hak sahibi listeleri, kura süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacak. İsim–soyisim listesi yayımlandığında başvuru yapılan ilçe üzerinden detaylı sonuçlara erişim sağlanabilecek.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ