TOKİ evleri kiraya veriliyor mu, İstanbul 100 bin konut kiraya veriliyor mu?

Sosyal konut projelerinde hak sahipleri belirlenirken, bir yandan da konutların yatırım amaçlı kullanılıp kullanılamayacağı araştırılıyor. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Toki evleri kiraya veriliyor mu?" sorusunun cevabı, imzalayacağınız sözleşmenin tipine bağlı. Sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen İstanbul 100 bin konut kiraya veriliyor mu? Alt gelir grubuna yönelik projelerde borç bitene kadar getirilen ikamet şartı, evini kiraya vermek isteyenler için risk oluşturuyor mu? İşte hak kaybı yaşamamanız için bilmeniz gereken kritik TOKİ kiralama kuralları...

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KİRAYA VERİLEBİLİR Mİ? İŞTE TOKİ SÖZLEŞMESİNDEKİ GERÇEKLER!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde, hak sahiplerinin kullanım haklarına dair ciddi bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Birçok kişi tüm TOKİ projelerinde aynı kuralların geçerli olduğunu düşünse de, kurum her proje için şartları özel olarak belirliyor. Özellikle 500 bin sosyal konut projesinde konutların kiraya verilip verilemeyeceği konusu, resmi tanıtım kitapçıklarıyla netlik kazandı.

TOKİ PROJELERİNDEKİ BİLGİ KİRLİLİĞİNE DİKKAT!

Sosyal medyada yayılan "TOKİ evleri asla kiraya verilemez" şeklindeki genel yargı, aslında eski tip alt gelir grubu projelerindeki bazı kısıtlamalardan kaynaklanıyor. Ancak TOKİ, projelerini piyasa şartlarına, bölge ihtiyaçlarına ve kampanyanın kapsamına göre günceller. Bu nedenle, 10 yıl önceki bir projenin şartıyla bugünkü 500 bin konut projesinin şartlarını bir tutmak, hak sahiplerini yanlış yönlendirebilir.

RESMİ DOKÜMANLAR NE DİYOR? SATIŞ VE DEVİR YASAK MI?

500 bin sosyal konut projesi için yayımlanan resmi tanıtım kitapçığı ve sözleşme detaylarında mülkiyet haklarına dair sınırlar açıkça çizilmiştir. Buna göre:

SATIŞ KISITLAMASI: Konutun borcu tamamen bitmeden satış yapılması mümkün değildir.

DEVİR YASAĞI: Hak sahipleri, borçları devam ederken konutlarını bir başkasına devredemezler.

Bu maddeler, projenin gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını ve fırsatçılığın önüne geçilmesini hedeflemektedir.

500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE KİRALAMA MÜMKÜN MÜ?

En çok merak edilen "500 bin sosyal konut projesi kiraya verilebilir mi?" sorusunun cevabı, şaşırtıcı bir şekilde "Evet"tir. Mevcut proje dokümanlarına göre, bu konutlarda satış ve devir kısıtlı olsa da, hak sahiplerinin konutlarını kiraya vermesinin önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Yani sosyal medyadaki genel "yasak" algısının aksine, bu projede kiralama imkanı tanınmıştır.

TOKİ PROJELERİNDE RESMİ KAYNAKLARI TAKİP ETMENİN ÖNEMİ

TOKİ projeleri hakkında karar verirken veya kulaktan dolma bilgilere inanırken dikkatli olunması gerekiyor. Her projenin kendine has bir ruhu ve sözleşme metni vardır.

Alt Gelir Grubu : Genelde ikamet şartı arar.

500 Bin Konut (İlk Evim): Satış ve devri kısıtlar ancak kiralamaya izin verir.

500 bin sosyal konut projesinden ev sahibi olan vatandaşlar, konutlarını belirlenen kurallar çerçevesinde kiraya vererek ek gelir elde edebilir veya taşınma durumunda evlerini değerlendirebilirler.