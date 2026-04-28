TOKİ asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek?

Asil hak sahibi ne demek ve asil olarak seçilmek konutun kesin olarak alındığı anlamına mı gelir? TOKİ’nin kura sisteminde "Asil" olarak belirlenmek, projede kontenjan dahilinde doğrudan konut alma hakkı kazandığınızı gösterir. Ancak bu hakkın resmiyete dökülmesi için belirlenen takvimde peşinat ödemesi ve sözleşme imzalama gibi kritik adımların tamamlanması şarttır. TOKİ asil kazananlar ne yapmalı sorusunun cevabı, gerekli belgelerin hazırlanması ve banka sürecinin takibiyle başlıyor. İşte adım adım hak sahipliği süreci...

TOKİ ASİL OLARAK HAK SAHİBİ OLDUNUZ İFADESİ NE ANLAMA GELİR?

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yürütülen sosyal konut hamlesinde, kura heyecanı yaşayan vatandaşların en çok karşılaştığı terimlerden biri "Asil Hak Sahibi" oldu. e-Devlet veya TOKİ sonuç ekranında "Asil olarak hak sahibi oldunuz" yazısını görmek, noter huzurunda yapılan dijital çekilişte isminizin konut veya arsa almaya hak kazanan öncelikli listede yer aldığı anlamına gelir. Bu ibare, projede sizin için bir konut ayrıldığının ve yasal sürecin sizin adınıza başladığının müjdecisidir.

ASİL OLARAK BELİRLENEN VATANDAŞLARI BEKLEYEN İLK ADIMLAR

Kura çekilişinde adı çıkan vatandaşlar için süreç sadece çekilişle sınırlı kalmıyor. Asil olarak belirlenen kişilerin ilk yapması gereken işlem, ilan edilen takvim çerçevesinde sözleşme imzalama sürecini takip etmektir. Bu aşamada, konut bedelinin peşinatı olarak belirlenen %10'luk tutarın, projenin anlaşmalı olduğu banka şubesine yatırılması gerekmektedir. Peşinatın yatırılması ve sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte mülkiyet süreci resmiyet kazanmış olur.

TOKİ ASİL HAK SAHİPLERİ HANGİ BELGELERİ HAZIRLAMALI?

TOKİ tarafından yapılan resmi bilgilendirmelere göre, asil olarak seçilen adayların başvuru şartlarını taşıdıklarını ispatlamaları zorunludur. Hak sahiplerinin, duyurulan tarihler arasında kendi kategorilerine (emekli, engelli, genç, şehit yakını vb.) uygun olan belgeleri eksiksiz şekilde ilgili banka şubelerine veya idareye ibraz etmesi gerekmektedir. Belgelerin ibraz edilememesi veya şartların sağlanmadığının tespit edilmesi durumunda, hak sahipliği iptal edilerek sıra yedek listeye devredilmektedir.

SÖZLEŞME SÜRECİ VE BANKA İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

"Asil olarak hak sahibi oldunuz" mesajını alan vatandaşların, TOKİ'nin resmi internet sitesinde il bazında yayımlanan Sözleşme İmzalama Programı'nı sıkı takip etmeleri hayati önem taşır. Belirlenen tarih aralıklarını kaçırmak, kazanılan hakkın kaybına yol açabilir. Bankaya gidildiğinde T.C. kimlik kartı, ikametgah belgesi ve gelir beyanı gibi standart evrakların yanı sıra kategorilere özel (örneğin engelli sağlık heyeti raporu) belgelerin asıllarının yanınızda bulunması işlemlerin hızlı tamamlanmasını sağlayacaktır.