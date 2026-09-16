TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI: TOKİ arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ arsa başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

Toki tarafından 47 ilde toplam 405 arsanın açık artırma yöntemiyle satışa sunulacağı duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek satışlarda toplam 1 milyon 767 bin 982 metrekare büyüklüğündeki arsalar için muhammen bedel 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı. Peki, Toki arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır? TOKİ arsa başvuru şartları neler, kimler başvurabilir? Detaylar...

TOKİ ARSA BAŞVURU EKRANI

TOKİ arsa satışında açık artırmalar 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Açık artırmaya Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'ndan katılım sağlanabilecek. İnternet üzerinden teklif vermek isteyenler ise TOKİ'nin duyurusunda belirtilen müzayede adresini kullanabilecek.

Satış kapsamında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalar bulunuyor.

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

TOKİ arsa satışı kapsamında işlemler açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek. Açık artırma 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. İnternet üzerinden teklif vermek isteyenler de müzayede internet adresi üzerinden katılım sağlayabilecek.

Satışa ilişkin ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin resmi internet sitesi ile müzayede internet adresinden ulaşılabilecek. TOKİ'nin resmi sitesinde arsa satışlarına ilişkin duyurular ve satış listeleri de yer alıyor.

TOKİ tarafından açıklanan satış kapsamında arsalar farklı kullanım alanlarına yönelik olarak satışa çıkarılıyor. Bu nedenle satışa sunulan taşınmazların niteliği konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi ve farklı alanlar şeklinde değişebiliyor.

TOKİ ARSA SATIŞINDA ÖDEME ŞARTLARI NELER?

Alıcılar, satışa sunulan arsaların niteliğine göre yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade imkanından yararlanabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin satışa sunulacak. Peşin satışlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

Satışa çıkarılan arsaların kullanım alanları arasında konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan bulunuyor.

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TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

TOKİ'nin 14 Eylül 2026 tarihli duyurusunda 47 ilde satışa çıkarılacak 405 arsanın açık artırma yöntemiyle satılacağı ve alıcıların yüzde 25 peşinat, 48 ay vade imkanından yararlanabileceği belirtildi. Bazı taşınmazların ise peşin bedelle satışa sunulacağı ve peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacağı açıklandı.

Bu satış kapsamında duyuruda, sosyal konut başvurularında olduğu gibi ayrıca bir başvuru yaş sınırı, hane geliri veya ikamet şartı açıklanmadı. Satışın açık artırma yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi. Ayrıntılı satış koşulları ve taşınmazlara ilişkin bilgiler TOKİ'nin ve müzayede internet adreslerinde yer alan satış listesi ve şartnamede bulunuyor.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ'nin açıklamasına göre 405 arsa toplam 47 ilde satışa sunulacak. Satış yapılacak iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak.

Satışa çıkarılacak arsaların toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekare olarak açıklanırken, toplam muhammen bedel 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak duyuruldu.

İSTANBUL'DA SATIŞA SUNULACAK ARSALAR

TOKİ'nin 405 arsalık satış listesinde İstanbul da yer alıyor. İstanbul'un Avcılar, Başakşehir ve Silivri ilçelerindeki alanlar satışa sunulacak taşınmazlar arasında bulunuyor.

ANKARA'DA SATIŞA SUNULACAK ARSALAR

Ankara'da Çankaya ilçesindeki Alacaatlı ve Dodurga mahallelerindeki konut alanları satışa sunulan yerler arasında bulunuyor.

İZMİR'DE SATIŞA SUNULACAK ARSALAR

İzmir'de ise Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerindeki konut alanları satış kapsamında yer alıyor.

TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMA TARİHİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 47 ildeki 405 arsa için düzenleyeceği açık artırma 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek.