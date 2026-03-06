TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

2026 yılında TOKİ Ankara konut projelerinde yaşanan gelişmeler, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek olan Ankara TOKİ kura çekimi, YouTube üzerinden canlı olarak izlenebilecek. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kuradaki sistem kaynaklı aksaklık nedeniyle bazı konutların hak sahipleri belirlenememişti. Peki, Ankara TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ankara kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Canlı yayınla gerçekleştirilecek kura, hak sahipleri açısından büyük önem taşıyor. Özellikle 270 konutun hak sahiplerinin yeniden belirlenmesi, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yapılacak. Bu süreçte hak sahipleri, mağduriyet yaşamadan kura sonuçlarına ulaşabilecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Ankara kura çekimi, bugün 10:00'da başlıyor ve tüm hak sahipleri için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Kura çekimi sırasında, sistem kaynaklı önceki aksaklıklar nedeniyle belirlenemeyen 270 konut için hak sahipleri yeniden belirlenecek.

TOKİ'nin açıklamasına göre, canlı yayın sayesinde herkes süreci şeffaf bir şekilde takip edebilecek. Canlı yayına katılarak hak sahipleri, kura sırasında herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığını anlık olarak görebilecek.

Kura canlı yayın linki TOKİ'nin resmi YouTube kanalından paylaşılacak. Hak sahiplerinin mağdur olmaması için sürecin tamamen güvenilir ve şeffaf olacağı vurgulandı.

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ'den gelen bilgilere göre, kurada önceki gün yaşanan aksaklık sonrası hak sahiplerine SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Sistem hatasından dolayı 497 konutun hak sahibinin belirlenemediği, 270 konutun ise yeniden kura ile belirleneceği duyuruldu.

Özellikle tartışmalara konu olan 227 konut, şehit yakını ve gazi kontenjanına dahil olduğundan bu kategoriye başvuran tüm hak sahipleri doğrudan belirlenmiş oldu. Kalan 270 konut için hak sahipleri, 6 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek yeniden kura ile belirlenecek.

TOKİ, yaptığı açıklamada, sistem hatasının tamamen giderildiğini ve hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceğini vurguladı. Ayrıca sürecin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütüleceği kamuoyuna bildirildi.