Tokat'ta okullar tatil mi? SON DAKİKA! Deprem sonrası Tokat'ın hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Tokat'ta gece saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitimle ilgili alınan kararlar merak konusu oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar hem bölgedeki son durumu hem de okullarda eğitime ara verilip verilmediğini araştırmaya başladı. Özellikle depremden etkilenen ilçelerde yaşayan öğrenciler ve veliler, valilik ve milli eğitim yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Tokat'ta okullar tatil mi? Deprem sonrası Tokatokullar tatil mi edildi, hangi şehirlerde okullar tatil oldu? Detaylar...

TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat'ta meydana gelen depremin ardından bazı ilçelerde eğitim faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, yapılan değerlendirmeler sonucunda tedbir amaçlı olarak Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde okulların 13 Mart günü için tatil edildiğini açıkladı.

Yetkililer, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için bu kararın alındığını belirtirken bölgede gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

TOKAT NİKSAR'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ (13 MART)?

Depremin merkez üssü olan Niksar'da da eğitim faaliyetlerine tedbir amaçlı ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Niksar ilçesinde okullar 13 Mart tarihinde tatil edildi.

Deprem sonrası bölgede güvenlik ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, öğrencilerin güvenliği için bu kararın alındığı bildirildi.

DEPREM SONRASI HANGİ ŞEHİRLERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası alınan karar doğrultusunda bazı ilçelerde eğitim faaliyetleri 13 Mart günü için durduruldu. Buna göre Niksar, Erbaa, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde okullar tatil edildi.

Yetkililer, öğrencilerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgularken sahada incelemelerin devam ettiğini belirtti.

VALİLİKTEN DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

Tokat Valiliği de deprem sonrası resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada Niksar merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiği belirtilerek, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun bulunmadığı ifade edildi.

Valilik, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve gelişmelerin anlık olarak takip edildiğini bildirirken vatandaşlara geçmiş olsun mesajı iletti. Depremin ardından bölgede güvenlik ve hasar tespit çalışmaları başlatılırken yetkililer de tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.