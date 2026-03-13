Haberler

Tokat'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Tokat Niksar'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Tokat deprem yıkım ya da ölüm var mı?

Güncelleme:
Tokat'ta deprem mi oldu? AFAD'ın son dakika bilgisine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde deprem meydana geldi. Amasya, Sivas ve Samsun'da da hissedilen deprem sonrası olumsuz ihbar bildirilmedi. Peki, Tokat Niksar'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Tokat deprem yıkım ya da ölüm var mı? AFAD son dakika gelişmeleri haberimizde...

Tokat'ta deprem mi oldu? Türkiye, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan haber de Tokat'tan geldi. Peki, Tokat Niksar'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Tokat deprem yıkım ya da ölüm var mı? AFAD son dakika açıklamaları haberimizde.

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın son bilgilerine göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 5.5 büyüklüğün deprem meydana geldi. Amasya, Sivas ve Samsun'da da büyük paniğe neden olan deprem sonrası olumsuz ihbar bildirilmedi. Depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde evlerinden dışarıya çıktı.

TOKAT'TA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

TOKAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun" denildi.

TOKAT DEPREMDE YIKIM YA DA ÖLÜ VAR MI?

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35'te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

NİKSAR'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Depremin merkez üssü Niksar'da tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

