Tokat okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 13 Ocak Salı Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Olacak, Hafta Ortasından İtibaren Hava Açıyor

Tokat'ta akşam saatlerinden itibaren yağışlı hava etkisini gösteriyor. Pazartesi gecesi 21.00–24.00 saatleri arasında karla karışık yağmur beklenirken, hava sıcaklığı 2 derece civarında seyredecek. Gece yarısından sonra yağış kar yağışına dönüşecek.

Salı günü gece ve sabah saatlerinde Tokat genelinde kar yağışı etkili olacak. 03.00–09.00 saatleri arasında sıcaklık 0 ile 1 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar düşecek. Gün boyunca kar yağışı aralıklarla devam edecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 1 dereceye kadar yükselse de akşam saatlerinde yeniden düşüş yaşanacak ve gece sıcaklık -3 dereceye kadar gerileyecek.

5 günlük hava tahminine göre Tokat'ta kar yağışı Salı günü etkili olduktan sonra hava kademeli olarak açacak.

Salı günü kar yağışlı hava ile sıcaklık -2 ile 1 derece arasında olacak.

Çarşamba günü parçalı bulutlu hava etkili olurken sıcaklık -5 ile 0 derece aralığında seyredecek.

Perşembe günü sıcaklık -6 ile 4 derece,

Cuma günü 2 ile 7 derece,

Cumartesi günü ise karla karışık yağmur beklenirken sıcaklık -1 ile 7 derece arasında olacak.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için resmi makamlardan tatil duyurusu geldi: