Haberler

Tokat okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tokat okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve soğuk hava nedeniyle öğrenciler ve veliler "Tokat okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler Tokat Valiliği kar tatili açıklamasına çevrilirken, eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU
Tokat Hava Durumu Raporu: Yeşilırmak'ın Kıyısında Yüzyılın Ayazı

İç Karadeniz'in stratejik kenti Tokat, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında tarihsel rekorlara yaklaşan dondurucu bir hava sisteminin pençesinde olacak. Meteoroloji uzmanları, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden sarkan dondurucu soğuk dalgasının Tokat genelinde "ekstrem kış" koşullarına neden olacağı uyarısında bulunuyor. 12 Ocak Pazartesi günü şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gündüz en yüksek 4 derece olan sıcaklık, gece eksi 2 dereceye düşerken yüzde 91'e varan nem oranı karın tüm şehri hızla beyaza bürünmesine yol açacaktır.

13 Ocak Salı gününden itibaren kar yağışı sağanağa dönüşen kar yağışı yerini parçalı bulutlu ancak dondurucu bir havaya bırakacak. Bu tarihten itibaren sıcaklıkların dramatik bir şekilde düşmesi bekleniyor. Tokat'ın geçmiş verileri incelendiğinde, Artova ilçesinde eksi 29 dereceleri bulan rekor soğukların yaşandığı bilinmektedir. 2025 yılı Ocak ortasındaki bu sistemde de 14 Ocak Çarşamba günü gece sıcaklıklarının kent merkezinde eksi 7, yüksek ilçelerde ise eksi 15 derecelere kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Yeşilırmak'ın yüzeyinde buzlanmaların görülebileceği bu süreçte, dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkileyecektir.

Tokat okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

15 ve 16 Ocak tarihlerinde ise dondurucu hava etkisini sürdürmeye devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü güneşli bir gökyüzü beklense de termometreler gündüz dahi 2 derecenin üzerine çıkamayacak. 16 Ocak Cuma günü kar yağışının hafif şekilde geri dönmesi ihtimali bulunuyor. Tokat Belediyesi ekiplerinin ana arterlerde ve hastane yollarında tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüreceği açıklandı. Çiftçilerin zirai don riskine karşı seralarını ve hayvan barınaklarını koruma altına almaları gerektiği, vatandaşların ise "karabuz" olarak adlandırılan gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır

Seçimde ortalık karıştı, meydan savaşı çıktı! Bilanço ağır
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı

Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girip maç izledi
Manchester United'a FA Cup'ta şok! 44 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Manchester United'a bir şok daha! 44 yıl sonra bir ilk
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası