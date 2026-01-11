Tokat okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okul yok mu (TOKAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Hava koşullarının olumsuz seyretmesiyle birlikte 12 Ocak Pazartesi Tokat'ta okullar tatil mi sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Öğrenci, veli ve öğretmenler Tokat Valiliği kar tatili ile ilgili yapılacak resmi açıklamayı yakından takip ediyor.

TOKAT HAVA DURUMU

Tokat Hava Durumu Raporu: Yeşilırmak'ın Kıyısında Yüzyılın Ayazı

İç Karadeniz'in stratejik kenti Tokat, 12-16 Ocak 2025 tarihleri arasında tarihsel rekorlara yaklaşan dondurucu bir hava sisteminin pençesinde olacak. Meteoroloji uzmanları, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden sarkan dondurucu soğuk dalgasının Tokat genelinde "ekstrem kış" koşullarına neden olacağı uyarısında bulunuyor. 12 Ocak Pazartesi günü şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gündüz en yüksek 4 derece olan sıcaklık, gece eksi 2 dereceye düşerken yüzde 91'e varan nem oranı karın tüm şehri hızla beyaza bürünmesine yol açacaktır.

13 Ocak Salı gününden itibaren kar yağışı sağanağa dönüşen kar yağışı yerini parçalı bulutlu ancak dondurucu bir havaya bırakacak. Bu tarihten itibaren sıcaklıkların dramatik bir şekilde düşmesi bekleniyor. Tokat'ın geçmiş verileri incelendiğinde, Artova ilçesinde eksi 29 dereceleri bulan rekor soğukların yaşandığı bilinmektedir. 2025 yılı Ocak ortasındaki bu sistemde de 14 Ocak Çarşamba günü gece sıcaklıklarının kent merkezinde eksi 7, yüksek ilçelerde ise eksi 15 derecelere kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Yeşilırmak'ın yüzeyinde buzlanmaların görülebileceği bu süreçte, dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkileyecektir.

15 ve 16 Ocak tarihlerinde ise dondurucu hava etkisini sürdürmeye devam edecek. 15 Ocak Perşembe günü güneşli bir gökyüzü beklense de termometreler gündüz dahi 2 derecenin üzerine çıkamayacak. 16 Ocak Cuma günü kar yağışının hafif şekilde geri dönmesi ihtimali bulunuyor. Tokat Belediyesi ekiplerinin ana arterlerde ve hastane yollarında tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdüreceği açıklandı. Çiftçilerin zirai don riskine karşı seralarını ve hayvan barınaklarını koruma altına almaları gerektiği, vatandaşların ise "karabuz" olarak adlandırılan gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları önerilmektedir.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.