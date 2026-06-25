Yeni model Togg ne zaman çıkacak?

Türkiye’nin yerli ve milli mobilite markası Togg, 2018 yılında temelleri atılan güçlü bir sanayi ve teknoloji vizyonunun ürünü olarak kısa sürede elektrikli otomotiv ekosisteminde önemli bir konuma ulaştı. Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığıyla kurulan marka, fikri mülkiyet hakları Türkiye’ye ait küresel bir mobilite şirketi olarak konumlanıyor. Peki, Togg yeni model ne zaman çıkacak? Detaylar...

ÜRÜN GAMI VE TOGG T10X VE T10F BAŞARISI

Togg ürün gamını genişleterek SUV segmentindeki T10X modeline ek olarak fastback tasarıma sahip T10F ile pazardaki konumunu güçlendirdi.

T10F ilk kez CES 2024’te prototip olarak tanıtıldı ve 2025 yılı itibarıyla Türkiye ve Avrupa pazarında satışa sunuldu. Her iki model de bağımsız Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenlik standartlarında üst seviye başarı elde etti.

Togg’un bu iki modeli, Türkiye elektrikli otomobil pazarında liderliği belirleyen en önemli unsurlar arasında yer aldı.

TOGG YENİ MODEL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg tarafından yapılan planlamalara göre yeni model stratejisi, 2027 yılı ve sonrası için kademeli bir ürün lansman sürecini içeriyor.

Edinilen bilgilere göre, CAIT iş birliği kapsamında geliştirilecek yeni platform, özellikle B segmentinde üç yeni modelin temelini oluşturacak. Bu modellerin, 2027 yılının ortasından itibaren kullanıcılarla buluşturulması hedefleniyor. Bu süreç, markanın küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlayan uzun vadeli bir büyüme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor.

Yeni modellerin, mevcut T10X ve T10F ürün ailesini genişletmesi ve farklı segmentlere hitap etmesi bekleniyor.

STRATEJİK İŞ BİRLİKLERİ VE 2027 PLANLAMASI

Togg, batarya ve platform teknolojilerinde küresel iş birlikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle CATL iştiraki CAIT ile yapılan stratejik ortaklık, yeni nesil araç mimarilerinin geliştirilmesinde kritik rol oynuyor.

CAIT’nin Bedrock şasi teknolojisi üzerine inşa edilecek yeni platform sayesinde, 2027 ortasından itibaren üç yeni modelin kademeli olarak üretime alınması planlanıyor. Bu gelişme, markanın sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da daha geniş bir ürün yelpazesiyle rekabet etmesini sağlayacak.

TRUGO ŞARJ EKOSİSTEMİ VE ALTYAPI GÜCÜ

Trugo, Türkiye genelinde elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir şarj deneyimi sunarak ekosistemin en önemli parçalarından biri haline geldi.

81 ilde hizmet veren şarj ağı, 2.000’in üzerinde istasyon ve 4.000’den fazla soket kapasitesiyle büyümeye devam ediyor. Ultra hızlı şarj altyapısında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanılması, markanın sürdürülebilirlik hedefleri açısından kritik bir avantaj sağlıyor.

TÜRKİYE PAZARINDA LİDERLİK VE SATIŞ PERFORMANSI

Togg, 2025 yılında elektrikli otomobil pazarında liderliği elde ederek önemli bir başarıya imza attı. T10X ve T10F modelleri, Türkiye’de en çok satılan elektrikli araçlar arasında ilk sıralarda yer aldı.

2026’nın ilk 5 ayında açıklanan verilere göre, iki model toplam satış performansıyla pazarın zirvesinde konumlandı. Bu başarı, markanın kullanıcı güveni ve ürün kabul oranının yüksek olduğunu gösteriyor.

GELECEK VİZYONU VE YAZILIM GÜNCELLEMELERİ

Togg yalnızca donanım değil, yazılım odaklı bir mobilite ekosistemi kurmayı hedefliyor. T10X için geliştirilen yeni TruOS işletim sistemi güncellemeleri, araçların uzaktan güncellenebilir yapısını güçlendiriyor.

Ayrıca Microsoft Türkiye iş birliğiyle geliştirilen yapay zeka platformu Can.ai gibi projeler, markanın dijitalleşme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, gelecekte çıkacak yeni modellerin daha akıllı, bağlantılı ve otonom özelliklere sahip olacağını gösteriyor.