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Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde futbolseverler, karşılaşmayı TOD TV üzerinden izlemek için sunulan abonelik seçeneklerini araştırıyor. Tek maç satın alma imkânı ve 2026 yılı Süper Lig paketlerinin ücretleri, derbiyi canlı takip etmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, TOD tek maç satın alma var mı? TOD tek maç (Fenerbahçe – Galatasaray) satın alma var mı? Detaylar...

TOD TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

TOD TV üzerinden yalnızca bir Süper Lig karşılaşmasını kapsayan standart bir tek maç paketi satın alma seçeneği bulunmuyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini izlemek isteyen futbolseverlerin de karşılaşmanın yayın haklarını kapsayan bir abonelik paketine sahip olması gerekiyor.

TOD TV'de maç izlemek isteyen kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun paketi platformun resmî satın alma sayfasından inceleyebiliyor.

TOD TV FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini TOD TV üzerinden canlı izlemek isteyen kullanıcıların, karşılaşmayı kapsayan bir Süper Lig aboneliği satın alması gerekiyor. Platformda sunulan paketlerin içerikleri ve izleme koşulları birbirinden farklılık gösterebiliyor.

Süper Lig paketi: Lig kapsamındaki karşılaşmaları izleme imkânı sunar.

Taraftar paketi: Seçilen takımın paket kapsamındaki Süper Lig maçlarını içerir.

Süper Dolu veya Yıldız Dolu gibi paketler: Paket içeriğine göre Süper Lig maçlarının yanı sıra farklı spor ve eğlence içeriklerine erişim sağlayabilir.

Derbiyi izlemek için paket satın almadan önce Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasının seçilen pakete dahil olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor.

TOD TV SÜPER LİG AYLIK ÜYELİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

TOD TV Süper Lig paketlerinin fiyatları, abonelik süresine ve ödeme seçeneğine göre değişiyor. Ekim 2026 itibarıyla erişilebilen satış sayfalarında farklı ücretler yer alıyor.

1 aylık Süper Lig paketi: 1.590 TL.

12 aylık Süper Lig paketi: 5.508 TL yıllık ücretle listeleniyor.

Yıldız Dolu paketi: Resmî beIN SPORTS satış sayfasında yıllık ödemede aylık 599 TL taksit tutarıyla sunuluyor.

Bu fiyatlar farklı satış ve ödeme seçeneklerine aittir. Özellikle 12 aylık taahhütlü veya yıllık ödeme planlarında görülen aylık tutarlar, her zaman bir ay için bağımsız satın alma bedeli anlamına gelmiyor. Güncel kampanyalar ve son ödeme tutarı için TOD TV satın alma sayfasının kontrol edilmesi gerekiyor.

TOD TV ÜYELİĞİ NASIL SATIN ALINIR?

TOD TV aboneliği almak isteyen kullanıcılar şu adımları izleyebilir:

TOD TV'nin satın alma sayfasına girin.

Süper Lig maçlarını kapsayan paketleri inceleyin.

İzlemek istediğiniz karşılaşmayı kapsayan paketi seçin.

Üyelik ve ödeme işlemlerini tamamlayın.

Hesabınızla giriş yaparak paketin sunduğu yayınlara erişin.

Sonuç olarak: TOD TV'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için standart tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor. Karşılaşmayı izlemek isteyenlerin uygun bir abonelik paketi satın alması gerekiyor.