Nur Viral’in sunduğu Nur Viral ile Sen İstersen programında gündeme gelen TikTok fenomeni Selda, son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Programda yer alan bazı kişiler, Selda ve yakın çevresindeki isimler nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını öne sürdü. Peki, TikTok fenomeni Selda kimdir? TikTok Selda kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

TİKTOK FENOMENİ SELDA KİMDİR?

Canlı yayına katılan Gökmen Bey, TikTok yayınları sırasında Selda’ya yüksek miktarda dijital hediye gönderdiğini ve yaklaşık 2 milyon lira kaybettiğini iddia etti. Gökmen Bey programda şu ifadeleri kullandı:

“Dragon yolladım, milyonlarım gitti. Ben hakkımı istiyorum, 5-6 icra dosyam var”

Gökmen Bey’in oğlu Mert ise canlı yayında:

“Evlilik vaadiyle insanları dolandıramazsınız, zararlarımız giderilsin”

ifadelerini kullandı.

Programa katılan Yılmaz Bey de, Selda’nın ablası olduğu öne sürülen Serap isimli kişi tarafından mağdur edildiğini savundu. Yılmaz Bey’in açıklaması şöyle oldu:

“Canlı yayında yardım istediler, 600 bin TL gönderdim”

Bir diğer mağdur olduğunu söyleyen Aydın Bey ise yaklaşık üç ay süren iletişim sürecinde büyük maddi kayıp yaşadığını iddia ederek şu sözleri kullandı:

“Yayında oynayıp bana hediye at. Seninle evleneceğim deyip ayıcık istiyordu, bende hediye atıyordum. Hep telefondan görüşüyorduk.3 ayda 5 buçuk milyonum gitti. Şikayetçi oldum, bir şey çıkmadı.”

Cemal Bey ise Selda ile arkadaş olduklarını düşündüğünü belirterek:

“Dragon yolladım 70 bin liram gitti. Arkadaş olduğumuzu sanıyordum ama değilmişiz”

dedi.

Öte yandan Gökmen Çöl ile TikTok fenomeni Selda arasında yaşanan gelişmelerin daha önce Müge Anlı programında da gündeme geldiği belirtildi.

TİKTOK SELDA KAÇ YAŞINDA?

TikTok fenomeni Selda’nın yaşıyla ilgili kamuoyuna yansıyan net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

TİKTOK SELDA NERELİ?

TikTok fenomeni Selda’nın memleketine ilişkin de doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

TİKTOK SELDA EVLİ Mİ?

Selda’nın medeni durumuna ilişkin kamuoyuna doğrulanmış resmi bir açıklama bulunmuyor.