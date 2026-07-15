The Odyssey film nerede çekildi? The Odyssey filmi Türkiye’de çekildi mi? The Odyssey Ordu'da çekildi mi?

Christopher Nolan'ın Homeros'un destanından uyarladığı The Odyssey, stüdyo dekorları yerine gerçek çekim mekânlarıyla öne çıkıyor. Film; Yunanistan, İtalya, Fas, İskoçya ve İzlanda'da çekildi. Açık denizler, antik kaleler, volkanik adalar, çöl şehirleri ve buzul manzaraları, filmin görsel atmosferini oluşturan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

THE ODYSSEY FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekim rotası beş ülkeye yayılıyor.

Yunanistan

Peloponez, Nestor Mağarası, Voidokilia Plajı, Methoni Kalesi ve Acrocorinth, filmin mitolojik köklerini yansıtan başlıca çekim noktaları arasında bulunuyor.

İtalya

Sicilya, Favignana Adası, Aeolian Adaları, Basiluzzo, Lipari ve Vulcano, Akdeniz'in doğal yapısını ve deniz yolculuğu atmosferini perdeye taşıyan lokasyonlar olarak tercih edildi.

Fas

Marrakech, Tahannaout, El Haouz ve Essaouira, antik şehir görünümü ile çöl atmosferini yansıtan çekim bölgeleri arasında yer alıyor.

İskoçya

Moray Firth Coast, Findlater Castle ve Culbin Forest çevresinde yapılan çekimler, sert kıyı manzaraları ve tarihi kalelerle filmin atmosferine katkı sağlıyor.

İzlanda

Landeyjahöfn çevresi ile yayla ve buzul bölgeleri, siyah kumlar ve dramatik doğa manzaralarıyla filmin dikkat çeken çekim noktaları arasında bulunuyor.

THE ODYSSEY FİLMİ TÜRKİYE’DE ÇEKİLDİ Mİ?

Hayır. The Odyssey filminin resmi çekim lokasyonları arasında Türkiye bulunmuyor.

Filmin Türkiye ile bağı, çekim noktalarından ziyade Troya Savaşı, Troia Antik Kenti ve Troya Müzesi gibi Homeros anlatısıyla bağlantılı tarihî miras üzerinden kuruluyor.

THE ODYSSEY ORDU'DA ÇEKİLDİ Mİ?

Son dönemde Ordu'daki Yason Burnu ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Ancak mevcut resmi bilgiler doğrultusunda Yason Burnu, filmin doğrulanmış çekim lokasyonları arasında yer almıyor.