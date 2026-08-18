TEV yurt ve burs başvuru takvimi: 2026 TEV yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 akademik yılı için yurt ve burs başvuru takvimini açıkladı. Farklı eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için verilecek bursların başvuru tarihleri burs türüne göre değişiyor. Yurt başvurusundan mesleki ortaöğretim bursuna, üniversite bursundan yüksek lisans ve doktora burslarına kadar farklı kategorilerde destek sağlanacak. Peki, 2026 TEV yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? Detaylar...

2026 TEV YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 akademik yılı için TEV yurt ve burs başvuruları farklı tarihlerde başlayacak. İlk başvuru süreci yurt için yapılacak. Yurt başvuruları 17 Ağustos - 6 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Mesleki Ortaöğretim Bursu başvuruları 1 Eylül - 8 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite (Eğitim) Bursu ile Üstün Başarı Bursu için başvurular ise 14 Eylül - 8 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu için başvurular 28 Eylül - 15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Üstün Başarı Sanat Bursu başvuruları ise 19 Ekim - 5 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2026-2027 TEV BAŞVURU TARİHLERİ

Yurt başvurusu: 17 Ağustos - 6 Eylül 2026.

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 1 Eylül - 8 Ekim 2026.

Üniversite (Eğitim) Bursu: 14 Eylül - 8 Ekim 2026.

Üstün Başarı Bursu: 14 Eylül - 8 Ekim 2026.

Yüksek Lisans ve Doktora Bursu: 28 Eylül - 15 Ekim 2026.

Üstün Başarı Sanat Bursu: 19 Ekim - 5 Kasım 2026.

TEV BURS TUTARLARI NE KADAR?

2026-2027 akademik yılı kapsamında TEV tarafından verilecek bursların tutarları da belli oldu. Burs miktarları öğrencinin eğitim seviyesine ve başvurulan burs türüne göre değişiklik gösteriyor.

Mesleki Ortaöğretim Bursu 3.500 TL, Üniversite Bursu 8.000 TL olarak uygulanacak. Üstün Başarı Bursu ile Üstün Başarı Sanat Bursunun tutarı 16.000 TL olacak.

Yüksek Lisans Bursu kapsamında 12.000 TL, Doktora Bursu kapsamında ise 14.000 TL burs verilecek. Yurt desteği kapsamında öğrenciler için belirlenen cep harçlığı ise 6.500 TL olacak.

2026-2027 TEV BURS MİKTARLARI

Mesleki Ortaöğretim: 3.500 TL.

Üniversite: 8.000 TL.

Üstün Başarı: 16.000 TL.

Üstün Başarı Sanat: 16.000 TL.

Yüksek Lisans: 12.000 TL.

Doktora: 14.000 TL.

Yurt Cep Harçlığı: 6.500 TL.

TEV BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TEV burs başvuruları online olarak gerçekleştiriliyor. Başvurular Obigenç mobil uygulaması ya da web sitesi üzerinden dijital olarak alınıyor.

Başvuru tarihleri her burs türü için farklılık gösterebildiğinden adayların başvurmak istedikleri bursun tarihlerini takip etmesi gerekiyor. Üniversite Eğitim Bursu başvuruları da Obigenç uygulaması üzerinden yapılabiliyor.