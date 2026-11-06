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2026-2027 eğitim öğretim yılı için Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Üniversite (Eğitim) Bursu başvurularının 8 Ekim 2026'da sona ermesinin ardından gözler değerlendirme sürecine çevrildi. Peki, TEV bursu açıklandı mı? 2026-2027 TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

TEV BURSU AÇIKLANDI MI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı TEV burs sonuçları henüz açıklanmadı. Türk Eğitim Vakfı'nın resmi internet sitesinde yer alan duyurularda, burs başvuru sonuçlarının ilan edileceği kesin bir tarih paylaşılmadı.

TEV tarafından açıklanan bilgilere göre bursiyer listesi, başvuru değerlendirmeleri ve ilgili burs türlerinde uygulanan mülakat süreçleri tamamlandıktan sonra oluşturulacak. Bu nedenle adayların sonuç duyurusuna ilişkin TEV'nin resmi bilgilendirmelerini takip etmesi gerekiyor.

Vakfın sonuç açıklama sürecine ilişkin bilgilendirmesinde, adaylara başvuru sırasında sisteme kaydettikleri iletişim bilgileri üzerinden ulaşılacağı belirtiliyor.

2026-2027 TEV BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 TEV burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Türk Eğitim Vakfı tarafından sonuçların ilan edileceği güne ilişkin kesin bir takvim yayımlanmadı.

2026-2027 akademik yılı için Üniversite (Eğitim) Bursu başvuruları 14 Eylül'de başladı ve 8 Ekim 2026'da sona erdi. Üstün Başarı Sanat Bursu başvuruları ise 19 Ekim-5 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TEV BURSU NE KADAR?

Türk Eğitim Vakfı, 2026-2027 akademik yılında uygulanacak aylık burs miktarlarını 6 Ağustos 2026 tarihinde duyurdu. Yeni eğitim döneminde burs tutarları, öğrencilerin yararlandığı burs programına göre farklılık gösteriyor.

TEV tarafından açıklanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı aylık burs miktarları şöyle:

Mesleki Ortaöğretim Bursu: 3 bin 500 TL

Üniversite (Eğitim) Bursu: 8 bin TL

Üstün Başarı Bursu: 16 bin TL

Üstün Başarı Sanat Bursu: 16 bin TL

Yüksek Lisans Bursu: 12 bin TL

Doktora Bursu: 14 bin TL

Buna göre 2026-2027 döneminde TEV tarafından sağlanan aylık burs desteği 3 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında değişiyor.

Yurt desteği kapsamında sağlanan cep harçlığı ise burs ödemelerinden ayrı olarak belirleniyor. TEV'nin duyurduğu yeni dönem tutarlarına göre yurt desteğinden yararlanmaya hak kazanan öğrencilere aylık 6 bin 500 TL cep harçlığı verilecek.

TEV BURSU BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı TEV burs başvurusunda bulunan adaylar, değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlarını TEV'nin Aday Takip Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Türk Eğitim Vakfı tarafından açıklanan başvuru ve sonuçlandırma sürecine göre adayların izlemesi gereken aşamalar şöyle:

Değerlendirme süreci: Başvurular tamamlandıktan sonra adayların sisteme yüklediği belgeler ve başvuru koşulları incelenir.

Bursiyer listesinin oluşturulması: Gerekli değerlendirme ve burs türüne göre uygulanan mülakat süreçleri tamamlandıktan sonra burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenir.

Sonuçların duyurulması: Adaylara başvuru sonuçları, TEV sisteminde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden bildirilir.

Burs onayı: Burs almaya hak kazanan adaylar, sisteme giriş yaparak burs onayı ve hesap bilgileri işlemlerini tamamlar.

Adaylar, başvuru sonuçlarına ilişkin bilgilendirmeleri TEV Aday Takip Sistemi üzerinden takip edebilir. Sonuç sürecine ilişkin resmi açıklamalara ve başvuru bilgilerine Türk Eğitim Vakfı'nın internet sitesinden de ulaşılabilir.