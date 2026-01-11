Teşkilat 164. bölüm CANLI nereden izlenir? Teşkilat yeni bölüm 165. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde başarılı oyuncuların yer aldığı Teşkilat dizisi, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Yayının başlamasıyla birlikte seyirciler, "Teşkilat canlı yayın bilgileri" ve "Teşkilat yeni bölüm izleme bilgileri" gibi sorgularla internette araştırma yapmaya başladı. Teşkilat'ın canlı izleme bağlantısına ve yeni bölümle ilgili merak edilen bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teşkilat, Şirket'in gizli toplantısına baskın düzenlerken Altaylar da çatışmada karşılarında Korkut'u bulurlar. Ekip bu durum karşısında şaşırırken Altay hemen Korkut'un amacını anlar. Rutkay'ın hedefini öğrenen Korkut, dehşete düşer. Düşmanın acımasızlığıyla Korkut'un görevi her zamankinden daha zor bir hâl alır. Altay ve ekip, Şirket'in iki yönetim noktasını tespit edip harekete geçerler. Bu operasyonda ekip beklenmedik bir durumla karşılaşır. Altay için tehlike düşündüğünden çok daha yakındadır.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. İzleyiciler, diziyi TRT 1'in güncel yayın akışı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken yapım, yine nefes kesen bir bölümle sevenlerini ekran başına kilitleyecek.

TEŞKİLAT 165. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat 164. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.