Zilhicce ayının en kıymetli günleri arasında yer alan Terviye Günü, İslam dünyasında hem hac ibadetinin önemli bir aşamasını temsil eder hem de dua, ibadet ve tevbe ile değerlendirilmesi tavsiye edilen mübarek zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir. Hicri takvime göre zilhicce ayının 8. gününe denk gelen bu özel gün, Kurban Bayramı’ndan önceki gün olan Arefe’den bir gün öncedir. Peki, Terviye namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Terviye Günü ne zaman, ibadetleri neler? Detaylar haberimizde.

TERVİYE NAMAZI NEDİR?

Terviye namazı, Zilhicce ayının 8. günü olan Terviye Günü’nde kılınması tavsiye edilen nafile ibadetlerden biridir. İslam alimleri tarafından faziletli ameller arasında zikredilen bu namaz, gün içerisinde akşam namazı vaktine kadar eda edilmektedir.

Terviye Günü’nün manevi bereketinden faydalanmak isteyen Müslümanlar için tavsiye edilen bu ibadet, kişinin Allah’a yönelmesine, dua ve tevbe ile manevi huzur arayışına vesile olan nafile namazlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Bugün aynı zamanda hac ibadetinin başlangıç aşamalarından biri olması nedeniyle İslam tarihinde ayrı bir öneme sahiptir. Hacılar Mina’ya geçerek ibadet hazırlıklarını sürdürürken, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar da ibadet ve zikirle bu mübarek günü değerlendirmeye çalışmaktadır.

TERVİYE NAMAZI KAÇ REKAT?

Terviye namazı toplam 6 rekâttır. Namaz, iki ayrı bölüm halinde kılınmaktadır:

İlk bölüm 4 rekât

İkinci bölüm 2 rekât

Her bölüm sonunda selam verilmektedir. Bu nedenle namaz iki selamla tamamlanmaktadır.

Namazın belirli surelerle kılınmasının tavsiye edildiği aktarılmaktadır. Özellikle İhlas Suresi’nin tekrar edilmesi, tevhit inancının güçlendirilmesi ve manevi yoğunluğun artırılması açısından önemli görülmektedir.

TERVİYE NAMAZI NASIL KILINIR?

Terviye namazı iki selamla toplam 6 rekât olarak kılınmaktadır. Namazın ilk bölümü 4 rekât, ikinci bölümü ise 2 rekâttır. Nafile namaz niyetiyle eda edilen bu ibadette bazı surelerin okunması tavsiye edilmektedir.

İlk 4 rekâtlık bölümde önerilen sureler şu şekildedir:

1.rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra Asr Suresi

2. rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra Kureyş Suresi

3. rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra Nasr Suresi

4. rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra 3 kez İhlas Suresi

Daha sonra selam verilerek ikinci bölüme geçilir. Son 2 rekâtta ise her rekâtta Fatiha Suresi’nden sonra 3’er kez İhlas Suresi okunması tavsiye edilmektedir.

Bu namaz gün içerisinde, akşam namazı vakti girmeden önce kılınmaktadır. Nafile bir ibadet olduğu için kişinin samimiyetle dua ve niyetle yönelmesi önem taşımaktadır.

TERVİYE GÜNÜ NE ZAMAN?

Terviye Günü, hicri takvime göre zilhicce ayının 8. günüdür. Kurban Bayramı’ndan önceki gün olan Arefe gününden bir önceki güne denk gelmektedir.

2026 yılında Terviye Günü, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü idrak edilmektedir. Terviye gecesi ise 24 Mayıs 2026 Pazar günü akşam namazıyla başlayıp gece boyunca devam etmektedir.

İslam dünyasında bu gün, hac ibadetinin önemli aşamalarından biri olarak kabul edilmektedir. Hacılar bugün Mina’ya geçerek burada gecelemekte ve Arefe vakfesine hazırlanmaktadır. Bu nedenle Terviye Günü, hac ibadetinin manevi atmosferinin yoğun şekilde hissedildiği mübarek zamanlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

TERVİYE NAMAZI İBADETLERİ NELER?

Terviye Günü’nde yalnızca namaz değil, birçok ibadet ve manevi amel tavsiye edilmektedir. Özellikle Zilhicce ayının ilk günleri, İslam kaynaklarında faziletli zaman dilimleri arasında gösterilmektedir.

Oruç Tutmak

Terviye Günü’nde oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerin başında gelmektedir. Zilhicce ayının ilk 9 gününde tutulan orucun büyük sevaplara vesile olacağına dair rivayetler bulunmaktadır. Özellikle Terviye ve Arefe günlerinde tutulan oruçların manevi açıdan önemli olduğu aktarılmaktadır.

Hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

“Bir Müslüman, Terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse, Allahü teâlâ onu elbette Cennete sokar.” (İbni Asakir)

Zikir ve Tekbir Getirmek

Terviye Günü boyunca Allah’ı zikretmek, tekbir getirmek ve istiğfarda bulunmak tavsiye edilmektedir. Özellikle şu zikirlere sıkça yer verilmesi önerilmektedir:

Kelime-i Tevhid: “Lâ ilâhe illâllâh”

İstiğfar: “Estağfirullâh”

Tekbir: “Allâh-u Ekber”

Salavat-ı Şerife

Zilhicce günleri, Allah’ın çokça zikredilmesinin tavsiye edildiği mübarek zamanlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Dua ve Tevbe

Terviye Günü, dua ve tevbe için kıymetli vakitlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Müslümanlar bugün Allah’tan af ve mağfiret dilemekte, kendileri ve sevdikleri için dua etmektedir.

Özellikle gün boyunca Kur’an-ı Kerim okumak, salavat getirmek ve manevi muhasebe yapmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer almaktadır.

Hac İbadetiyle İlgili Uygulamalar

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar için Terviye Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Hacılar bugün Mekke’den Mina’ya geçmekte ve burada gecelemektedir. Bu uygulama sünnet kabul edilmektedir ve hac menasikinin önemli aşamalarından biri olarak bilinmektedir.

Terviye Günü, İslam dünyasında manevi hazırlığın yoğun şekilde hissedildiği, dua ve ibadetle değerlendirilen mübarek zamanlardan biri olarak öne çıkmaktadır.