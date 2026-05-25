3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

Süper Lig'e veda eden ve 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. İstanbul ekibi, daha önce de takımda kiralık olarak forma giyen Batuhan Şen'i kadrosuna kattı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, Galatasaray altyapısından yetişen ve geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da oynayan kaleci Batuhan Şen ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2022-23 sezonunda da formamızı giyen deneyimli file bekçisi Kocaelispor ve Gaziantep FK'da da görev yaptı.

Alt yaş kategorilerde milli formayı da terleten Batuhan Şen'e ailemize yeniden hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz."