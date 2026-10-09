Ters Yüz 2 filmini kim seslendiriyor sorusu, animasyon severlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Neşe, Üzüntü, Öfke ve yeni katılan Kaygı gibi duygulara ses veren isimler, filmin hem orijinal hem de Türkçe versiyonunda dikkat çeken performanslar sergiliyor. Peki, Ters Yüz 2'nin Türkçe seslendirme kadrosunda kimler var, orijinal seslendirmenler kimler? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TERS YÜZ 2 SESLENDİRENLER KİM? TERS YÜZ 2 FİLMİNİ KİM SESLENDİRİYOR?

Ters Yüz 2 seslendirenler kim, Ters Yüz 2 filmini kim seslendiriyor? Disney ve Pixar'ın dünya genelinde büyük ilgi gören animasyon filmi Ters Yüz 2, Riley'nin zihnindeki duyguların yeni maceralarını anlatıyor. Filmin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte izleyiciler, Neşe, Üzüntü, Öfke ve yeni duygu Kaygı gibi karakterlere hayat veren seslendirme sanatçılarını merak etmeye başladı. İşte Ters Yüz 2'nin Türkçe ve orijinal seslendirme kadrosu...

TERS YÜZ 2 KONUSU NE?

Ters Yüz 2, ilk filmin ana karakteri Riley'nin ergenlik yıllarına odaklanıyor. Uzun süredir Riley'nin zihnindeki merkezi başarıyla yöneten Neşe, Üzüntü, Öfke, Korku ve Tiksinti, merkeze aniden Kaygı, Gıpta, Bıkkınlık ve Utanç gibi yeni duyguların katılmasıyla beklenmedik bir değişimle karşı karşıya kalıyor. Riley'nin büyüme sürecindeki karmaşık duygularını eğlenceli ve duygusal bir dille anlatan film, her yaştan izleyiciye hitap ediyor.

TERS YÜZ 2 TÜRKÇE SESLENDİRME KADROSU

Filmin Türkçe seslendirmesinde tanınmış oyuncular ve deneyimli seslendirme sanatçıları yer aldı. Gupse Özay, ilk filmin ardından 9 yıl sonra yeniden Üzüntü karakterine ses verirken, yeni karakter Kaygı'yı Aslı İnandık seslendirdi. Türkçe seslendirme kadrosu şöyle:

• Neşe: Aysun Topar

• Üzüntü: Gupse Özay

• Kaygı: Aslı İnandık

• Öfke: Ercan Demirel

• Korku: Murat Şen

• Tiksinti: Suzan Acun İlhan

• Gıpta: Yaren Özaydın

• Bıkkınlık: İrem Alnıaçık

• Utanç: Oğuz Özoğul

• Nostalji: Seval Tufan

• Riley: Duru Atlıhan

• Anne: Zeynep Özden Ayyıldız

• Baba: Ali Ekber Diribaş

• Valentina: Gizem Gülen Tuaç

• Grace: Alin Mordeniz

• Bree: Azra Ayorak

• Koç Roberts: Burçin Artut

SESLENDİRME YÖNETMENİ KİM?

Ters Yüz 2'nin Türkçe seslendirme yönetmenliğini Oğuz Özoğul üstlendi. Özoğul, filmde aynı zamanda yeni duygulardan Utanç karakterine de ses verdi.

TERS YÜZ 2 ORİJİNAL SESLENDİRME KADROSU

Filmin orijinal versiyonunda Hollywood'un tanınmış isimleri yer aldı. Neşe karakterini yeniden Amy Poehler seslendirirken, yeni duygu Kaygı'ya Maya Hawke hayat verdi. Orijinal kadroda ayrıca Üzüntü'de Phyllis Smith, Öfke'de Lewis Black, Korku'da Tony Hale, Tiksinti'de Liza Lapira, Gıpta'da Ayo Edebiri, Bıkkınlık'ta Adèle Exarchopoulos, Utanç'ta Paul Walter Hauser ve Riley'de Kensington Tallman yer aldı. Riley'nin anne ve babasını ise Diane Lane ve Kyle MacLachlan seslendirdi.

İLK FİLMDEN FARKLI İSİMLER

Orijinal seslendirme kadrosunda dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. İlk filmde Korku karakterini Bill Hader, Tiksinti'yi ise Mindy Kaling seslendirmişti. Ancak bu iki isim devam filminde yer almadı ve karakterler Tony Hale ile Liza Lapira tarafından seslendirildi.

TERS YÜZ 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Kelsey Mann'in yönettiği Ters Yüz 2, Türkiye'de 14 Haziran 2024'te sinemalarda gösterime girdi. İlk filmi 2016'da Oscar ödülü kazanan serinin devam filmi, dünya genelinde gişede büyük başarı elde ederek tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmleri arasına adını yazdırdı.