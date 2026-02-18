Terörsüz Türkiye hedefinde tarihi komisyonun hazırladığı taslak rapor tamamlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 88 saatlik mesai ve 4 bin 199 sayfalık tutanakla hazırlanan raporun 7 ana bölümden oluştuğunu açıkladı. Peki, Terörsüz Türkiye raporu nedir, hangi maddeler var? Terörsüz Türkiye raporu PDF ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak bilinen rapor, ülkenin terör ile mücadele stratejilerini yeniden tanımlamayı, kapsayıcı bir barış ve toplumsal uzlaşı perspektifi geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir politika belgesidir.

Komisyon başkanı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yapılan açıklamalarda, raporun Türkiye'nin terör sorununa kalıcı ve sürdürülebilir çözümler üretme hedefiyle hazırlandığı vurgulanmıştır. Raporda PKK'nın faaliyetlerinin sona erdirilmesi, silahlı unsurların silahsızlandırılması ve bunun hukuki altyapısının nasıl oluşturulacağı gibi kritik konular yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORUNDA HANGİ MADDELER VAR?

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından ortak rapordaki somut öneriler okundu. Ortak rapordaki somut öneriler, özetle şöyle sıralandı.

Süreçte en kritik eşit PKK'nın tüm unsurları ile silah bıraktığının devletin güvenlik birimlerince teyit edilmesidir. Tespit ve teyit mekanizması devletin mekanizmaları arasında eşgüdüm ile işlemelidir.

Amaca hedeflenmiş müstakil ve geçici bir yasaya ihtiyaç duyulmaktadır. Silahı ve şiddeti reddedenlerin topluma yeniden kazandırılması amaçlanmalıdır. Kanun, kamu vicdanı ve kamu vicdanını gözetmelidir.

Geçici kanun ile birlikte ayrıca Ceza ve İnfaz kanundaki hükümlerden yararlanarak yapılacak düzenlemeler ile ilgili kişiler hakkında mutlaka yasal işlem yapılması değerlendirilmelidir. Af algısı oluşturulmamalıdır.

Toplumsal bütünleşme sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesine ve her bireyin ortak geleceğe eşit fırsatlarla ulaşmasına yarayan politikaların belirlenmesi zorunludur. Ekonomik ve sosyal imkanların geliştirilmesi öncelikler arasında yer almalıdır. Bölgeye yapılan yatırımların artırılarak uygulanmaya devam edilmesi gerekmektedir.

Kanunla, örgüt mensuplarının dahil olduğu süreci izleyecek bir mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyüp yürünmediği gözlemlenmelidir.

Süreçte görev alanlar, komisyon toplantılara iştirak edenlerin ve görevlilerin faaliyetleri yasayla güvence altına alınmalıdır.

Hakaret ve tehdit gibi suç unsuru içermeyen her düşüncenin ifade edilebildiği bir siyasal ortamın oluşturulması temel bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

AYM VE AİHM KARARLARI

AİHM ve AYM kararlarına eksiksiz uyulacağını gösteren mekanizmalar güçlendirilmelidir.

UMUT HAKKI

İnfaz Mevzuatı'nın gözden geçirilerek, infaz adaletini esas alarak yeniden alınması gerekmektedir. AİHM ve AYM'nin içtihatları doğrultusunda tutuksuz yargılamanın esas alınmasına özen gösterilmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerin tam ve eksiksiz kullanılması önündeki engeller kaldırılmalıdır.

İfade özgürlüğü kapsamındaki eylemler, terör suçu olarak değerlendirilmemelidir.

Basın özgürlüğünü sınırlayıcı yasalar, yeniden ele alınmalıdır.

Yeni bir Siyasi Partiler Kanunu ile Seçim Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.

Siyasi Etik Kanunu'nun hazırlanması gerekmektedir.

KAYYUM

Belediye Başkanı'nın görevden el çektirilmesi durumunda yalnızca Belediye Meclisi'nde seçim yapılması sağlanmalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE RAPORU PDF NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Raporun hazırlık süreci tamamlanmış ve TBMM'de komisyonda oylanarak kamuoyuna sunulmak üzere nihai aşamaya gelmiştir.

PDF formatındaki tam metin raporun resmi olarak yayımlanma zamanı henüz kesinleşmemiştir. Şu ana kadar yapılan açıklamalarda, raporun taslak metninin milletvekillerine sunulduğu ve değerlendirmeye alındığı belirtilmiştir.