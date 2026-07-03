Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz 2026 maaş artışları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte kesinleşti. Haziran ayında aylık enflasyonun yüzde 0,99, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşmesinin ardından, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları da netlik kazandı. Peki, Temmuz 2026 zam farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? Detaylar...

TEMMUZ 2026 ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz 2026 dönemine ilişkin maaş artışları, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından resmiyet kazandı. Böylece memur ve memur emeklilerinin maaşlarına uygulanacak yeni zam oranları kesinleşmiş oldu.

Temmuz ayı maaş artışı 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli kabul ediliyor. Ancak ödeme süreçleri, çalışan memurlar ile memur emeklileri için farklı uygulandığından zam farklarının hesaplara geçeceği tarihler de farklılık gösteriyor.

Çalışan memurlar maaşlarını her ay peşin olarak aldıkları için temmuz ayındaki zamlı maaş ödemeleri normal maaş takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek. Memur emeklileri açısından ise zam farklarının ödeme tarihi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yapacağı resmi duyuruyla netleşecek.

Bu nedenle Temmuz 2026 zam farkı ödemelerine ilişkin kesin tarih, ilgili kamu kurumlarının bordro işlemleri ile SGK tarafından yayımlanacak ödeme takvimi doğrultusunda belirlenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz 2026 maaş artışları kesinleşti.

Buna göre;

Haziran ayı aylık enflasyonu yüzde 0,99 oldu.

Yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak açıklandı.

Memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı yüzde 6,09 olarak hesaplandı.

Toplu sözleşme artışıyla birlikte memur maaş zammı yüzde 13,52 seviyesine ulaştı.

Emekliler için belirlenen zam oranı ise yüzde 17,76 oldu.

Söz konusu oranların kesinleşmesiyle birlikte maaş hesaplamaları da yeni katsayılar üzerinden yapılmaya başlandı.

MEMUR ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan memurlar maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak alıyor.

Bu nedenle Temmuz 2026 dönemine ait zamlı maaş ödemelerinde esas alınacak tarih yine 15 Temmuz ödeme takvimi olacak.

Ancak 2026 yılında 15 Temmuz tarihinin resmî tatile denk gelmesi nedeniyle maaşların hesaplara geçiş süreci, kurumların bordro hazırlıkları ile bankaların ödeme planlarına göre farklılık gösterebilecek.

Bu süreçte maaş ödemeleri ilgili kurumların hazırladığı bordro takvimi doğrultusunda gerçekleştirilecek.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayında uygulanan maaş artışı 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olduğu için çalışan memurlar açısından 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönem için ayrıca maaş farkı oluşuyor.

Bu ödeme kamu kurumlarında "14 günlük maaş farkı" ya da "katsayı farkı" olarak hesaplanıyor.

14 günlük maaş farkının ödeme zamanı ise tüm kurumlar açısından aynı tarihte uygulanmıyor. Kurumların bordro hazırlık süreci doğrultusunda söz konusu ödeme;

Zamlı maaş ile birlikte,

Ya da maaş ödemesinden kısa süre sonra ayrı bir ödeme şeklinde hesaplara yatırılabiliyor.

Kesin ödeme günü ise ilgili kamu kurumlarının oluşturduğu bordro takvimi ve ödeme talimatına göre belirleniyor.

Bu nedenle çalışan memurların hem Temmuz ayı zamlı maaş ödemesini hem de 14 günlük maaş farkı ödemesini kendi kurumlarının yapacağı duyurular üzerinden takip etmesi gerekiyor.

MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Memur emeklilerinin ödeme sistemi çalışan memurlardan farklı işliyor.

4C (Emekli Sandığı) kapsamında bulunan memur emeklilerinin aylıkları ödeme grubuna göre her ayın 1'i ile 5'i arasında hesaplara yatırılıyor.

Temmuz ayındaki maaş artışı ise haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinleştiği için oluşan zam farkı ayrıca ödenecek.

Memur emeklilerine yapılacak zam farkı ödemelerinin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak resmi açıklamayla belli olacak.

Bu nedenle memur emeklileri açısından zamlı maaş farkının hangi gün hesaplara yatırılacağına ilişkin kesin takvim SGK'nın duyurusuyla netleşecek.

TEMMUZ 2026 MAAŞ ÖDEMELERİNDE TAKİP EDİLECEK TAKVİM

Temmuz ayında uygulanacak ödeme sürecinde öne çıkan tarihler şu şekilde sıralanıyor:

Çalışan memurlar için zamlı maaş ödemesinde esas tarih ayın 15'i olarak uygulanacak.

1-14 Temmuz dönemine ait maaş farkı, kurumların bordro takvimine göre maaşla birlikte veya daha sonraki tarihlerde ödenebilecek.

Memur emeklilerinin normal aylıkları ödeme grubuna göre 1-5 Temmuz tarihleri arasında yatırılacak.

Memur emeklilerine ait zam farkı ödemelerinin tarihi ise SGK tarafından yapılacak resmi açıklamayla kesinleşecek.

Temmuz 2026 maaş ödemeleri kapsamında çalışan memurlar zamlı maaşlarını ve 14 günlük maaş farklarını bağlı bulundukları kurumların bordro duyurularından takip edebilecek. Memur emeklileri ise zam farkı ödeme tarihine ilişkin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak resmi açıklamalar doğrultusunda öğrenebilecek.