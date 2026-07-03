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Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi

Galatasaray forması giyen Marius Mouandilmadji özür diledi
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Samsunspor'un golcüsü Marius Mouandilmadji, yeni sezon hazırlıkları sırasında Victor Osimhen yazılı Galatasaray formasıyla antrenman yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Taraftarlarından tepki gören Marius Mouandilmadji, Samsunspor taraftarlarından özür diledi.

  • Samsunsporlu futbolcu Marius Mouandilmadji, bireysel antrenmanında Galatasaray forması giydiği için Samsunspor taraftarlarından özür diledi.
  • Mouandilmadji, formasını bir arkadaşıyla değiş tokuş ettiğini ve amacının kimseye zarar vermek olmadığını belirtti.
  • Oyuncu, geçen sezon 52 maçta 23 gol ve 7 asist kaydetti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ortalığı yangın yerine çevirdi

ANTRENMANINI G.SARAY FORMASIYLA YAPTI

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin forveti, bireysel antrenmanı sırasında Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen’in isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı formayı giydi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Bu anları şahsi sosyal medya hesabından paylaşan Çadlı futbolcu, kendi taraftarlarının ve rakip futbolseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı. 

SAMSUN TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Paylaşımı yaptığı andan bu yana eleştirilerin odağı olan Marius Mouandilmadji, bir paylaşım daha yaparak Samsunspor taraftarlarından özür diledi. Golcü isim yaptığı paylaşımda "Ağlarda dolaşan görüntüyü yanlış yorumladığım için Samsun topluluğundan özür dilerim. Amaç zarar vermek değil ama bu, bireysel antrenmanım için giydiğim bir arkadaşla değiş tokuş edilen bir forma. Özür dilerim çünkü niyetim kimseye zarar vermek değildi. Sahada her zaman her şeyimi verdim ve kulübüm Samsunspor için her şeyimi vermeye devam edeceğim. Benim için giydiğim bir arkadaşımın forması, kulübün değil, siz farklı yorumladınız ve hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum, bunun için özür dilerim." ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 23 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı. 

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