Temizlik Benim İşim ne zaman başlayacak, Kadir Ezildi TV8'e mi geçti?

Temizlik Benim İşim’in yeni dönemde ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Kadir Ezildi’nin Instagram paylaşımında TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketlemesi, programın TV8 ekranlarında yayınlanacağı yorumlarına neden oldu. Ancak programın ilk bölüm tarihi, yayın günü ve saati henüz netlik kazanmadı. İşte Temizlik Benim İşim’e dair bilinenler.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Temizlik Benim İşim’in başlangıç tarihi henüz açıklanmadı. Ne TV8 ne de yapım şirketi tarafından programın ilk bölümünün hangi gün ekrana geleceğine dair resmi bir duyuru yapıldı. Programın, yarışmacı başvurularının tamamlanmasının ardından yayına girmesi bekleniyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kadir Ezildi’nin Instagram hikâyesinde TV8 ve Talya Prodüksiyon hesaplarını etiketlemesi, Temizlik Benim İşim’in TV8 ekranlarında yayınlanacağı şeklinde yorumlandı. Bazı haberlerde programın TV8’in hafta içi gündüz kuşağında yer alacağı belirtiliyor. Ancak TV8 tarafından programın kanalın yayın akışına alındığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KADİR EZİLDİ’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kadir Ezildi, Instagram hesabından paylaştığı hikâyede “Özlenen Evler Geliyor” ve “Temizlik Benim İşim Geliyor” ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım, sunucunun kendisini geniş kitlelere tanıtan ev temizliği yarışması formatıyla yeniden ekrana döneceğinin işareti olarak değerlendirildi.

EN HAMARAT BENİM NEDEN YOK?

Kadir Ezildi’nin sunduğu En Hamarat Benim, 26 ve 27 Ekim 2026 tarihli NOW yayın akışında yer almadı. Programın reytinglerdeki düşüş nedeniyle sona erdiği öne sürülse de NOW cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. En Hamarat Benim’in de yapımcısı olan Talya Prodüksiyon’un, yeni dönemde Temizlik Benim İşim projesine odaklandığı belirtiliyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NASIL BİR YARIŞMA?

Temizlik Benim İşim, yarışmacıların kendilerine verilen evleri belirli bir süre içinde temizlediği ve puanlamaya göre haftanın birincisinin belirlendiği bir gündüz kuşağı yarışması. Kadir Ezildi’nin titiz ve esprili sunumuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan program, uzun yıllar boyunca hafta içi her gün ekranlarda yer almış ve en çok izlenen gündüz programları arasında gösterilmişti.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Kadir Ezildi, temizlik konusundaki titizliği ve samimi tavırlarıyla tanınan bir televizyon sunucusu. Ezildi, sunuculuk kariyerinden önce bir dönem özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Temizlik Benim İşim ile geniş kitlelere ulaşan sunucu, son dönemde NOW’da En Hamarat Benim programını sunuyordu.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Temizlik Benim İşim’in yayın tarihi, yayın saati ve formatına ilişkin ayrıntılar, TV8 ya da yapım şirketinden gelecek resmi açıklamayla netlik kazanacak. Programın başlangıç tarihi açıklandığında haberimiz güncellenecek.