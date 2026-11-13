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Temizlik benim işim dış ses kimdir?

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Temizlik benim işim dış ses kimdir?
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Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim, 9 Kasım 2026'dan itibaren TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmacıların ev temizliği ve düzen becerilerini sergilediği programda, yarışmacılara esprili yorumlarıyla eşlik eden dış ses yine izleyicilerin ilgisini çekiyor.

"Temizlik Benim İşim dış ses kimdir?" sorusu programın ilk yıllarından bu yana merak ediliyor. Ancak programın dış sesinin kim olduğu bugüne kadar resmi olarak açıklanmadı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM DIŞ SES KİMDİR?

Temizlik Benim İşim'in dış sesinin kimliği resmi olarak açıklanmış değil. Yapım şirketi ya da kanal tarafından dış sesin ismine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Programın önceki sezonlarında dış sesin seslendirme sanatçısı Aydoğan Temel olduğu iddia edilmişti. Bu iddia da resmi olarak doğrulanmadı. Bir dönem yapım ekibinden Sinan Çiçek'in adı da dış ses olarak anılmıştı. TV8'deki yeni dönemde dış sesi kimin seslendirdiğine dair de bir bilgi paylaşılmadı.

AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, 1965 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği bölümünü bitirdi. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yüksek lisans yaptı. 1983 yılından bu yana halk oyunları eğitmenliği yapıyor.

Temel, televizyon projeleri, film, dizi ve yarışma yazarlığı, tiyatro eğitmenliği, seslendirme, dublaj ve yönetmenlik alanlarında çalışıyor. Dublaj sanatçısı olarak William H. Macy, John Malkovich, Gary Oldman ve Kevin Spacey gibi ünlü oyuncuları seslendirdi. Show TV'de yayınlanan Pazar Keyfi programının dış sesliğini yaptı. Zuhal Topal'la Sofrada programında "Mikser" olarak tanınıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temizlik Benim İşim, hafta içi her gün saat 12.45'te TV8'de yayınlanıyor. Programın sunuculuğunu Kadir Ezildi yapıyor. Yapımı Talya Prodüksiyon üstleniyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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