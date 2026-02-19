TEKNOFEST BAŞVURU TARİHLERİ 2026: TEKNOFEST başvuruları başladı mı, ne zaman başladı, ne zaman bitiyor? TEKNOFEST başvuru şartları neler?

TEKNOFEST 2026 için geri sayım sürerken en çok merak edilen konuların başında başvuru süreci geliyor. Başvurular başladı mı, hangi tarihler arasında yapılacak ve son gün ne zaman? Teknoloji yarışmalarına katılmak isteyen adayları hangi şartlar bekliyor? Proje hazırlamak isteyen öğrenciler ve girişimciler, başvuru takvimi ile katılım kriterlerini yakından araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

TEKNOFEST 2026 NE ZAMAN?

TEKNOFEST, 2026 yılında teknoloji ve havacılık tutkunlarını yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen festival, bu yıl 30 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2026'nın ev sahibi ise Şanlıurfa GAP Havalimanı olacak. Beş gün sürecek organizasyonda teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, sergiler ve çeşitli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Türkiye'nin dört bir yanından gençler, mühendisler, girişimciler ve teknoloji meraklıları festival alanında projelerini sergileme fırsatı yakalayacak.

TEKNOFEST BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLADI?

TEKNOFEST 2026 kapsamındaki teknoloji yarışmaları için başvuru süreci 15 Ocak 2026 tarihinde başladı. Her yıl binlerce takım ve bireysel katılımcının başvurduğu yarışmalar; farklı yaş gruplarına ve disiplinlere hitap eden kategorilerden oluşuyor.

Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, projelerini sisteme yükleyerek değerlendirme aşamasına katılma hakkı elde ediyor.

TEKNOFEST BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

TEKNOFEST 2026 yarışmaları için başvurular 20 Şubat Cuma günü sona erecek. Belirlenen tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Bu nedenle yarışmalara katılmak isteyen adayların başvuru işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları öneriliyor. Başvuru sürecinin ardından proje değerlendirme ve eleme aşamaları başlayacak.

TEKNOFEST BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına katılım sağlamak isteyen adaylar başvurularını resmi internet sitesi üzerinden yapabiliyor. Başvuru işlemleri https://teknofest.org/ adresi aracılığıyla çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Adayların sistem üzerinden hesap oluşturarak ilgili yarışma kategorisini seçmeleri ve proje detaylarını eksiksiz şekilde yüklemeleri gerekiyor. Başvuru sürecine ilişkin tüm duyurular ve teknik şartnameler de aynı adres üzerinden takip edilebiliyor.