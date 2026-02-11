Tayfun Kahraman kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Tayfun Kahraman'ın hastalığı nedir?

Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı nedeniyle bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. Tayfun Kahraman kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Detaylar...

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

Tayfun Kahraman, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan ve sağlık sorunlarıyla gündeme gelen bir isimdir. Özellikle toplumsal olaylar ve adalet tartışmaları bağlamında tanınan Kahraman, sosyal medyada ve haber sitelerinde sıkça adı geçen bir figür haline gelmiştir. MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Tayfun Kahraman, hem hukuki süreci hem de sağlık durumuyla kamuoyunun yakından takip ettiği kişiler arasında yer alıyor.

TAYFUN KAHRAMAN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Tayfun Kahraman, yakın zamanda geçirdiği akut MS atağı nedeniyle tedavi için tekrar Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. Eşi Meriç Kahraman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu süreci şöyle aktardı:

"Eşim Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi'ne sevk edildi. Bir an evvel Anayasa Mahkemesi kararının uygulanarak, özgürlüğüne, ailesine ve hak ettiği sağlıklı yaşam koşullarına dönmesini bekliyoruz. Ne bir eksik, ne bir fazla; sadece adalet istiyoruz."

TAYFUN KAHRAMAN'IN HASTALIĞI NE?

Tayfun Kahraman, MS (Multipl Skleroz) hastasıdır. MS, merkezi sinir sistemini etkileyen ve zaman zaman akut ataklarla ilerleyebilen kronik bir rahatsızlıktır. Bu hastalıkta, vücudun bağışıklık sistemi sinir hücrelerini hedef alır ve felç, görme kaybı, koordinasyon sorunları gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.