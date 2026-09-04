Tasacak Bu Deniz ne zaman başlıyor, bu akşam Tasacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?

Ekranların sevilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz’in yeni bölüm tarihi gündemdeki yerini koruyor. Sezon finalinin ardından gözler yeni sezona çevrilirken, izleyiciler “Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor?” ve “Bu akşam Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı?” sorularına yanıt arıyor. Dizinin yeni sezonunun 18 Eylül Cuma günü saat 20.00’de TRT 1’de başlaması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 32. BÖLÜM YAYIN TARİHİ

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’in yeni sezon hazırlıkları izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. 5 Haziran’da yayınlanan 31. bölümüyle sezon arasına giren dizinin 2. sezonunda yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 2. sezon ne zaman başlayacak? Taşacak Bu Deniz 32. bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte yeni sezona ilişkin merak edilen detaylar...

TAŞACAK BU DENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Taşacak Bu Deniz’in 2. sezon yayın tarihi konusunda TRT 1 tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin 32. bölüm fragmanı da şu ana kadar izleyiciyle buluşmadı.

Edinilen bilgilere göre Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunun 18 Eylül Cuma günü ekranlara dönmesi bekleniyor. Ancak 32. bölümün yayın tarihiyle ilgili kesin bilgi, kanal tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.

TAŞACAK BU DENİZ 32. BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Sezon finalinin ardından dizinin takipçileri özellikle “Taşacak Bu Deniz 32. bölüm ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Yeni sezonun 18 Eylül Cuma günü başlaması halinde 32. bölüm de bu tarihte izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin yayın günü ve saatine ilişkin resmi programın TRT 1 tarafından duyurulması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ KADROSUNA YENİ OYUNCULAR KATILDI

Çağrı Bayrak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme alıyor. Yeni sezonda hikâyeye dahil olacak karakterler de şimdiden merak konusu oldu.

Dizinin yeni sezonunda Emriye Hala karakterinin hikâyeye dahil olacağı belirtiliyor. Adil’in halası olarak izleyici karşısına çıkacak karakterin Esme ile yaşayacağı gerilim, yeni sezonda dengeleri değiştirecek gelişmeler arasında gösteriliyor.

Ayrıca Celil Nalçakan’ın canlandırdığı Timur Volkov karakterinin oğlunun da hikâyeye dahil olacağı ifade ediliyor. Yeni karakterlerin aileler arasındaki çatışmaları daha da derinleştirmesi bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ'DEN KİM AYRILDI?

Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunda bazı karakterler hikâyede yer almayacak. Dizide Gezep karakterine hayat veren Onur Dilber, yeni sezonda kadroda olmayacağını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Dilber’in ayrılığı izleyiciler tarafından dikkatle karşılanırken, Gezep karakterinin hikâyeden çıkmasının yeni sezondaki olay örgüsünü nasıl etkileyeceği de merak ediliyor.

TAŞACAK BU DENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Taşacak Bu Deniz’in 31. bölümünde Esme, Adil ve Eleni’nin 20 yıl sonra yeniden bir araya gelmesiyle hikâyede önemli bir dönüm noktası yaşandı. Koçari Konağı’nda başlayan kına gecesi, geçmişte saklanan sırların ortaya çıkmasıyla büyük bir yüzleşmeye dönüştü.

Furtunalar beklemedikleri bir hesaplaşmanın ortasında kalırken, düğün günü Esme ve Adil mutluluğa yaklaşmıştı. Ancak çiftin karşısına çıkan yeni sınav, hikâyenin sezon finalinde büyük bir merak unsuru oluşturdu.

Yeni sezonda geçmişten gelen hesaplaşmaların, aileler arasındaki çatışmaların ve karakterlerin yaşayacağı yeni gelişmelerin hikâyeye yön vermesi bekleniyor.